Chuvas derrubam energia em SP e 15% das casas afetadas continuam sem luz

A Enel, responsável pela distribuição de energia em São Paulo, diz que ainda falta restabelecer a luz de 15% das casas afetadas pelas chuvas.

Até a manhã desta quarta-feira (14), a Enel informou que normalizou o fornecimento de energia para 85% dos clientes afetados. A empresa acionou um plano operativo para contingências e diz que vai dobrar as equipes em campo para agilizar os trabalhos.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Quarta-feira (14) de Cinzas terá o tempo instável na capital paulista. A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista provocará chuva e queda na temperatura. Nesta quarta, as chuvas com maiores impactos ocorrem a partir das 12h, com potencial para alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. O solo poderá ficar encharcado, provocando também o risco de deslizamento de terra. A mínima será de 20ºC e a máxima de 26ºC.

Quinta-feira (15) terá céu encoberto, com chuva leve e garoa. A chuva de baixa intensidade deverá ocorrer entre a madrugada e o início da manhã, já que os ventos que sobram do mar ajudarão na entrada da umidade. Os termômetros oscilarão entre 18°C e 22°C.

COMO COMUNICAR A FALTA DE LUZ

SMS para o número 27373 com a palavra LUZ, seguida pelo número da instalação sem espaços. Exemplo: LUZ012345678

App Enel São Paulo

Agência virtual do site www.enel.com.br