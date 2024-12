Chuva intensa causa alagamentos e interdições em Campinas

Na manhã desta sexta-feira (27), a cidade de Campinas, em São Paulo, enfrentou sérios transtornos devido a chuvas intensas que resultaram em alagamentos significativos e quedas de árvores. Felizmente, até o momento, não foram reportados feridos.

A Avenida Ruy Rodriguez, uma das principais artérias da metrópole, ficou completamente alagada, levando motoristas a se arriscarem ao trafegar na contramão. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) confirmou que o alagamento foi agravado pela cheia do Rio Capivari, que transbordou sob a ponte da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Além da Ruy Rodriguez, outras áreas também foram afetadas. A Emdec relatou quedas de árvores em locais como a Rua Bernardet Garcia, na Vila Teixeira, e no cruzamento entre as ruas Francisco Humberto Zuppi e Oscar Pedroso Horta, no bairro Cidade Universitária. Um deslizamento de grande proporção foi registrado entre as ruas Bragança Paulista e Doutor Silvio Carvalhaes, resultando em bloqueio total na região.

Os motoristas que desejam acessar a Avenida Ruy Rodriguez devem seguir desvios indicados pela Emdec: para o sentido Centro/bairro, as alternativas incluem as vias Érico Caruso, Itajubá e Bragança Paulista. Já no sentido bairro/Centro, os motoristas podem optar pelas vias Bragança Paulista, Presidente Juscelino e Padre Donozete Tavares de Lima.

Imagens divulgadas pela EPTV mostram o caos nas ruas, com veículos na contramão devido às condições adversas. Além disso, linhas do BRT também foram forçadas a realizar desvios em função das interdições.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo estabeleceu um gabinete de emergência para monitorar a situação. O órgão continua avaliando os pontos críticos na cidade que apresentaram alagamentos e deslizamentos de terra.