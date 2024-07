Chuva diminui e o Sol volta a aparecer nesta quarta (10) em São Paulo

Após um feriado de 9 de Julho de muita chuva na região metropolitana de São Paulo, nesta terça-feira, o Sol vai voltar a aparecer nesta quarta (10), de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia ainda começará chuvoso, mas, devido ao enfraquecimento da frente fria que passou pelo litoral do estado, a precipitação será em menor volume, e intercalada com aberturas de sol entre as muitas nuvens.

Os dados do instituto indicam que esse cenário vai permanecer durante todo o dia, mas o tempo deve melhorar à noite, quando deve parar de chover.

Em relação às temperaturas, a mínima ficará na casa dos 13°C de manhã e a máxima não deve superar os 21°C.

A tarde desta terça (9), por sinal, foi a mais fria do ano, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, com a média da temperatura máxima atingindo apenas 13,4°C.

Na quinta-feira (11), o ar frio se afasta, e o Sol ganha mais força, o que vai favorecer a elevação da temperatura. Não há expectativa de chuva e os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C.

Na sexta (12), no entanto, a garoa deve voltar, fazendo a temperatura cair novamente para a máxima na casa dos 20°C. Cenário que deve piorar no sábado (13), quando deve chover o dia todo e o termômetro cair para 16°C.

CHUVA CONTINUA NO LITORAL E NO INTERIOR

O clima na Baixada Santista nesta quarta será parecido com o da capital, com o Sol aparecendo entre muitas nuvens durante todo o dia, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16°C e a máxima de 20°C.

Esse cenário climatológico também será visto no litoral norte do estado.

Já no interior do estado, na região de Ribeirão Preto, a 315 km da capital, o dia vai começar nublado com chuva fraca, mas à tarde o tempo já abre e o Sol aparece com mais força, fazendo a temperatura se elevar até os 27°C.

Na Grande Campinas, o tempo será mais parecido com o da capital, com chuva até o fim da tarde e temperaturas variando entre 14°C e 23°C. O Sol também aparece de vez em quando.