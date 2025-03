Chuva de gols marca a 3ª rodada do Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador

A terceira rodada do Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador, realizada entre sexta-feira (21) e domingo (23), agitou os campos do CTT Ouro Fino e Jardim Caçula com partidas movimentadas e muitos gols. Destaque para a goleada do Brisão sobre o Maristela por 6 a 0 e para a vitória do Alvorada, que manteve os 100% de aproveitamento e viu seu atacante Balotelli se igualar a Mateus Fernandes, do Inter, na artilharia.

O duelo entre Alvorada e Aliados terminou com vitória por 2 a 0 para o líder do Grupo C. O atacante Balotelli marcou os dois gols do jogo e assumiu a ponta da artilharia ao lado de Mateus Fernandes, do Inter. Com o resultado, a equipe segue com nove pontos, isolada na liderança do grupo.

No Grupo A, o Águia de Ouro manteve o aproveitamento perfeito ao vencer o Boa Sorte por 3 a 1, chegando a nove pontos. A equipe desponta como uma das favoritas ao título, demonstrando um ataque eficiente e uma defesa sólida.

A maior goleada da rodada ficou por conta do Brisão, que aplicou um expressivo 6 a 0 sobre o Maristela. Com o triunfo, o time chegou a quatro pontos e subiu na classificação do Grupo A. Já o Maristela segue sem pontuar e está na zona de rebaixamento para a divisão de acesso.

No Grupo B, o Quarta Divisão assumiu a liderança ao vencer o Lago por 2 a 0, chegando a sete pontos. O Jardim Luzo ficou no empate por 1 a 1 com o Beija Flor e agora soma cinco pontos, ocupando a terceira posição.

Outro jogo movimentado foi o empate entre Santa Luzia e Barro Branco por 2 a 2. As equipes fizeram um duelo equilibrado, com chances para ambos os lados, mas terminaram dividindo os pontos.

Na parte de baixo da tabela, a situação começa a se complicar para algumas equipes. Na Divisão Especial, Maristela, Malorkas, Confiança e Vila Gomes ainda não venceram e, neste momento, ocupam a zona de rebaixamento.

Pelo Grupo D, o Vila Sueli se manteve na liderança ao empatar com o Vila Suissa por 1 a 1, chegando a sete pontos. O Vasquinho venceu o Planalto por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança com seis pontos.

O Inter, que vinha embalado, ficou no 0 a 0 com o ACEA e perdeu a chance de encostar no líder Águia de Ouro. A equipe agora soma quatro pontos e ocupa a terceira posição do Grupo A.

Já o Alvi Negro venceu o Confiança por 2 a 0 e chegou a quatro pontos no Grupo C, enquanto o Confiança segue na lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado.

Com três rodadas disputadas, o Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador começa a desenhar os principais candidatos ao título e os times que terão que lutar contra o rebaixamento. A competição segue no próximo fim de semana com mais jogos decisivos.

Confira os resultados da terceira rodada:

Confiança 0x2 Alvi Negro

Quarta Divisão 2×0 Lago

Santa Luzia 2×2 Barro Branco

Malorkas 2×4 Leões

Vila Gomes 1×1 Soma

Alvorada 2×0 Aliados

Inter 0x0 ACEA

Jardim Luzo 1×1 Beija Flor

Boa Sorte 1×3 Águia de Ouro

Planalto 1×2 Vasquinho

Vila Sueli 1×1 Vila Suissa

Brisão 6×0 Maristela

Classificação do Campeonato após 3 rodadas:

Grupo A

1º Águia de Ouro (9 Pontos)

2º Boa Sorte (6 Pts)

3º Inter (4 Pts)

4º Brisão (4 Pts)

5º ACEA (2 Pts)

6º Maristela (0 Pt)

Grupo B

1º Quarta Divisão (7 Pts)

2º Lago (6 Pts)

3º Jardim Luzo (5 Pts)

4º Beija Flor (4 Pts)

5º Leões (3 Pts)

6º Malorkas (0 Pt)

Grupo C

1º Alvorada (9 Pts)

2º Santa Luzia (4 Pts)

3º Alvi Negro (4 Pts)

4º Aliados (3 Pts)

5º Barro Branco (3 Pts)

6º Confiança (1 Pt)

Grupo D

1º Vila Sueli (7 Pts)

2º Vasquinho (6 Pts)

3º Vila Suissa (4 Pts)

4º Soma (4 Pts)

5º Planalto (3 Pts)

6º Vila Gomes (1 Pt)