Churrasco On Fire, de Fernando e Sorocaba, estreia a nova temporada em Bauru

O Churrasco On Fire, evento gastronômico e musical da dupla Fernando e Sorocaba, estreou a sua nova temporada nesta tarde do último sábado, dia 15, em Bauru, no interior de São Paulo, e fez jus à expectativa ao se transformar na Fábrica do Churrasco.

Com ingressos esgotados dias antes, o festival levou ao público uma experiência inédita, unindo open churras premium, show de Fernando e Sorocaba e experiências que despertam os cinco sentidos de maneira inédita no Brasil.

“Subir nesse novo palco é uma emoção indescritível. Ver o público tão próximo, sentir essa energia única e saber que estamos proporcionando uma experiência completamente inovadora é algo que nos motiva ainda mais. Foi demais, Bauru”, conta Fernando.

A Fábrica do Churrasco no Churrasco On Fire chega para revolucionar o mercado de festas no Brasil, combinando open churras e acompanhamentos especiais ao espetáculo de Fernando e Sorocaba. O show, apresentado em um formato inovador, com palcos espalhados pelo espaço e tecnologia avançada, criará uma harmonia perfeita entre música, churrasco e entretenimento.

A Máquina do Churrasco: a revolução do open churras ao vivo

Uma das grandes estrelas do evento é o churrasco premium! O open churras do Churrasco On Fire conta com cortes nobres como picanha, ancho, chorizo, brisket, costela fogo de chão, chicken lollipop, cortes suínos da Frimesa, hambúrgueres acompanhados de clássicos como pão de alho, farofa, massas, legumes grelhados e a tradicional sobremesa de panqueca de doce de leite preparados com maestria pelo Team On Fire — um seleto grupo de mestres churrasqueiros que levam a essência do fogo e da brasa para cada edição. Esses especialistas são responsáveis por transformar o churrasco em uma experiência sensorial única, garantindo sabor e qualidade inigualáveis.

Se há um coração pulsante neste evento, ele bate dentro da Máquina do Churrasco. A carreta gourmet de 40m² fechada e 350m² aberta, criada pela dupla Fernando e Sorocaba, Camaleão Cenografia e Artmill exclusivamente para o festival, evoluiu e se tornou uma verdadeira atração gastronômica. Aqui a dupla e o Team On Fire irão levar o entretenimento para dentro do espaço gourmet único, elevando a performance do churrasco.

No primeiro andar, os parrilleros dominam as brasas com cortes premium que descem por esteiras, remetendo às grandes fábricas onde a produção é arte. No segundo andar, hambúrgueres são preparados com perfeição, enquanto uma roda gigante de cortes especiais sobe e desce, exibindo cada detalhe do processo. A própria carreta se transforma em palco, posicionada estrategicamente no meio do público, tornando o churrasco parte essencial do espetáculo. Aqui o calor das brasas se mistura à energia da performance.

O maior palco itinerante da América Latina: movimento, inovação e experiências

A cenografia, desenvolvida pelo próprio cantor Sorocaba em parceria com a Camaleão Cenografia, transporta o público para um universo industrial e tecnológico, com elementos que remetem às grandes fábricas, mas com um toque de sofisticação e arte – a verdadeira Fábrica do Churrasco.

O evento, que possui o maior palco itinerante da América Latina, traz uma estrutura fragmentada em 12 espaços estratégicos, garantindo proximidade e interação única com o público.

O palco principal, com mais de 10 metros de altura, se move, tem andares e ativações especiais, criando uma dinâmica visual e sonora nunca vista. Durante o show, Fernando prepara ao vivo seu famoso arroz carreteiro, enquanto Sorocaba comanda a energia do espetáculo, que conta com um repertório inédito e exclusivo para o Churrasco On Fire.

Fernando assina a produção musical. O show de três horas contará com um repertório inédito, pensado exclusivamente para o festival, criando uma atmosfera única na Fábrica do Churrasco. A fusão perfeita entre o som, palcos e tecnologia transforma cada segundo em uma imersão, tornando a experiência ainda mais especial para cada pessoa.

Outra grande inovação é a presença da nova Ford F-150, a maior picape do mundo. Em 2024, a dupla surpreendeu ao entrar no palco dirigindo o veículo. Agora, Fernando e Sorocaba preparam uma interação ainda maior em parceria com a Ford.

O Churrasco On Fire é o maior festival gastronômico e musical do Brasil. Com 30 edições previstas para 2025 e ingressos limitados. O Churrasco On Fire não é apenas um festival; é um marco na história do entretenimento brasileiro. A Fábrica do Churrasco chega para transformar completamente a experiência do público.

O Churrasco On Fire traz grandes marcas para o evento como a Ford, Frimesa, Irriga Brasil e Artmill.

“A gente irá levar o Churrasco On Fire para cidades muito especiais e vamos trazer momentos diferentes para que o público saia impactado com tudo que viveu na nossa Fábrica do Churrasco. Posso garantir, com toda certeza, que quem estiver nesse evento participará de algo único e que foi muito sonhado. O que já era bom, ficou ainda melhor! Simbora para o melhor churrasco da sua vida”, finaliza Sorocaba.

Próximas edições

O sucesso em Bauru marca o início de uma temporada repleta de novidades e experiências únicas. O Churrasco On Fire já tem datas confirmadas para os próximos eventos:

22.03 – Balneário Gaivota/SC

29.03 – Cascavel/PR

05.04 – São José do Rio Preto/SP

12.04 – Franca/SP

26.04 – Araçatuba/SP

Para garantir sua entrada na Fábrica do Churrasco e ficar por dentro de todas as novidades, acesse: https://churrascoonfire.com.br.