Christian Fittipaldi é novo chefe de equipe na Stock Car

Uma das duas novas equipes da Stock Car Pro Series, a Scuderia Bandeiras definiu seu comandante para a estreia na principal categoria do automobilismo brasileiro. Com sede em Votorantim (SP), o time que tem Átila Abreu como sócio-proprietário terá Christian Fittipaldi na posição de chefe de equipe, ou ‘team principal’, para a temporada 2025, ano que marca a revolução da Stock Car com a chegada da era SUV.

O novo chefe de equipe da Scuderia Bandeiras tem um currículo de peso e muito respeito no automobilismo mundial. Filho do saudoso Wilson Fittipaldi Jr., sobrinho de Emerson Fittipaldi — homenageado pela Stock Car na abertura da temporada 2024, em Goiânia — e neto do ‘Barão’ Wilson Fittipaldi, Christian tem 40 largadas no Mundial de Fórmula 1 (correndo por Minardi e Footwork) entre 1992 e 1994.

Na Fórmula Indy, defendeu com sucesso a Walker Racing — por onde terminou em segundo lugar as 500 Milhas de Indianápolis de 1995 — e a famosa Newman Haas, equipe liderada por Paul Newman e Carl Haas, onde triunfou em duas oportunidades: 1999, em Elkhart Lake; e em 2000, nas 500 Milhas de Fontana.

Christian brilhou no IMSA SportsCar, categoria norte-americana de Endurance, foi bicampeão (2014 e 2015) e venceu por três vezes uma das principais corridas de longa duração do automobilismo mundial, as 24 Horas de Daytona, em 2004, 2014 e 2018. O piloto traz no currículo outra grande experiência no automobilismo dos Estados Unidos ao ter disputado boa parte da temporada de 2003 da NASCAR.

Com 54 anos recém-completados (em 18 de janeiro), Fittipaldi também correu na Stock Car. O piloto competiu entre 2005 e 2006 e depois voltou ao grid da principal categoria do automobilismo brasileiro em 2010, realizando 33 largadas, com destaque para a pole position alcançada em Buenos Aires, na primeira prova da Stock Car em solo argentino, em 2005. Foi também a primeira pole da Mitsubishi na competição.

Novo desafio

Em vídeo veiculado nas redes sociais da Scuderia Bandeiras, Christian Fittipaldi falou sobre a nova fase da sua carreira nas pistas.

“Velocidade não é apenas uma paixão. É o que corre nas veias da minha família. De geração em geração, o automobilismo nos une, nos inspira e nos desafia a ir além. Já vivi as maiores emoções nas pistas, passei por circuitos lendários, competi nas principais categorias do mundo: Indy, NASCAR, IMSA, Stock Car, e tive a honra de pilotar um carro de Fórmula 1. Cada curva, cada vitória e cada desafio me trouxeram algo inestimável: a experiência”, disse.

“Agora chegou o momento de transformar essa experiência em algo ainda maior: entregar performance e gerar oportunidades de negócios que vão muito além das pistas, uma experiência completa de valor e significado. Aqui é o Christian Fittipaldi, Team Principal da Scuderia Bandeiras, e convido todos vocês a participarem desta incrível jornada”, acrescentou o novo chefe de equipe.

A Scuderia Bandeiras já confirmou seus pilotos para a temporada 2025 da Stock Car. Ao todo, serão quatro carros garantidos no grid: Átila Abreu, Enzo Elias, Nelson Piquet Jr. e Vicente Orige.

Curiosamente, Christian vai reencontrar um velho amigo na Scuderia Bandeiras. Fittipaldi divide com Nelsinho Piquet a bancada do Pelas Pistas Podcast, atração sobre automobilismo comandada pelo jornalista Thiago Alves.

No ano da revolução, a temporada 2025 da Stock Car Pro Series está marcada para começar no fim de semana de 4 de maio no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.