Christian Chávez visita barracão da Grande Rio para preparar participação no desfile

Christian Chávez chegou ao Rio de Janeiro na tarde de sexta-feira (21) e já iniciou os preparativos para sua participação no tão aguardado desfile da Grande Rio. O cantor e ator visitou o barracão da escola de samba, onde tirou as medidas de sua fantasia e teve a oportunidade de conhecer a estrutura do local, além da Cidade do Samba, o coração do carnaval carioca.

Durante sua passagem, Christian também se encontrou com Jayder Soares e Tatiane Oliveira, respectivamente presidente de honra e vice-presidente da Grande Rio, ampliando seu conhecimento sobre a história da escola e sua importância no samba. Com sua presença, o artista promete agregar uma energia única ao desfile, contribuindo para o entusiasmo em torno de sua participação no desfile da Sapucaí.

“Eu estou muito emocionado por fazer parte dessa história, não tenho nem palavras para agradecer pela oportunidade. É quase como estar vivendo um sonho! É uma experiência única e não posso falar mais porque estou chocado. Chocado!” declarou Christian Chávez.

Em um post colaborativo, Christian anunciou, no início deste mês, que seria parte do desfile da Grande Rio, que trará à avenida um enredo fascinante, explorando as águas misteriosas do Pará. O samba-enredo de 2025 celebra as Pororocas Parawaras e as riquezas culturais da região, com assinatura de Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes.

“Estamos muito felizes com a presença do Chris aqui. Sabíamos desse sonho dele de conhecer e conseguir fazer parte do Carnaval e tem sido incrível vivenciar essa imersão dele com a nossa cultura. Já estamos ansiosos para o desfile e sabemos que será especial pra ele também”, disse Tatiana Oliveira, vice-presidente da Grande Rio.