Blocos de Carnaval iniciam neste final de semana em São Bernardo

A folia vai começar. A partir deste final de semana (22 e 23/02) os blocos vão desfilar por inúmeros pontos da cidade. São Bernardo não tinha atividades de Carnaval com apoio da Prefeitura há oito anos.

Encabeçada pela Secretaria de Cultura de São Bernardo, a ação também é intersecretarial. Participam da atividade as secretarias de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, Saúde, Segurança, Serviços Urbanos, Planejamento e Obras, Assistência Social, Esportes e Lazer e Comunicação.

“Serão oito dias de muita alegria espalhada por toda São Bernardo. Importante ressaltar que não há dinheiro público nesta iniciativa. A Prefeitura entra como apoio em tudo o que os blocos precisarem para desfilar em segurança”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

A programação completa pode ser encontrada no site oficial da Prefeitura de São Bernardo, pelo link: https://abrir.link/rQGtT

Programação:

SÁBADO – 22/02

BLOCO DA SAÚDE

Matriz (Igreja Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem) sentido Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini)

Concentração: 08h

Início do bloco: 09h

BLOCO CHEGA MAIS BAIRRO INDEPENDÊNCIA

Rua Isaac Aizemberg 203, Rua Hipólito José da Costa, Praça Douglas Galvão, Rua Francisco Manuel da Silva, Isaac Aizemberg 203

Concentração: 13h30

Início do bloco: 14h

BLOCO DE BAR EM BAR

Rua Ângelo Pessotti, nº 31 Vila Claraval

Concentração: 13h

Início do bloco: 14h

BRINCANDO COM A FOLIA

Caminhada pelas ruas: Carlos Drummond de Andrade, Rua Agostinho Campi, Leônidas da Silva, Rua Ayrton Senna

Concentração: 14h

Início do bloco: 14h30

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO ESTRELA AURINEGRA

Rua Olavo Bilac completa

Concentração: 13h

Início do bloco: 15h

DOMINGO – 23/02

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO ESTRELA AURINEGRA

Av. Armando Ítalo Setti completa

Concentração: 10h

Início do bloco: 11h

BLOCO CANTA PRA DESCER

Praça Itália – Rudge Ramos

Concentração: 11h30

Início do bloco: 12h30

BLOCO RUNNING BEER

Após o aquecimento o bloco para em 5 bares da Kennedy por 30 min no máximo em cada e termina no Brasa Bar

Concentração: 12h

Início do bloco: 12h30

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CENTRO NOVO

Rua Dr. Marcel Preotesco

Concentração: 12h

Início do bloco: 13h

BLOCO SAMBA DE TODOS

Praça Francisco Duarte da Costa – Assunção

Concentração: 13h

Início do bloco: 14h