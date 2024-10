Chris Bumstead leva o hexa no Mr. Olympia e anuncia aposentadoria

Cbum, como é conhecido, já detinha o posto de maior vencedor dessa categoria e pôs agora em sua prateleira o sexto título da competição. O canadense já havia vencido as cinco últimas edições da disputa –2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

No discurso de vitória, Cbum anunciou sua aposentadoria como atleta. “Essa foi minha última vez nos palcos”. Bumstead ainda reforçou a importância dos amigos e equipe em sua jornada. Agora, o mais recente hexacampeão deve focar em sua marca de suplementos e na família –Cbum se tornara pai este ano da pequena Bradley, de cinco meses.

O brasileiro Ramon Dino, vice-campeão da categoria em 2022 e em 2023, ficou na quarta posição neste ano. Dino evoluiu muito nas poses e fluidez no palco, mas errou na finalização, o que custou algumas posições no pódio.

Na finalização, os fisiculturistas devem eliminar grande parte da retenção de líquidos no seu corpo, permitindo que os músculos se destaquem sob a pele. Com esse processo prejudicado, Ramon apresentou menos definição nos cortes musculares.

Nas prévias, realizadas na manhã do sábado, ele transpirou bastante, e a tinta usada para ressaltar os músculos chegou a escorrer em sua dorsal e nos ombros.

Estar entre os três primeiros colocados é uma das formas de garantir vaga para o próximo Mr. Olympia, assim Dino terá que obter boas performances em outros campeonatos para estar de volta ao torneio em 2025. No segundo e terceiro lugares, ficaram os alemães Mike Sommerfeld e Urs Kalecinski, respectivamente.

Na madrugada do sábado (12), a carioca Isa Pereira Nunes, 28, destronou a paranaense Francielle Mattos, 38, maior nome do fisiculturismo brasileiro entre as mulheres, e conquistou o título da categoria Wellness.

Foi a primeira derrota de Francielle desde que a categoria passou a fazer parte da maior competição de fisiculturismo do mundo, em 2021, quando ela iniciou uma série que a levou ao tricampeonato.

Veja os brasileiros e as brasileiras que concorreram no Mr. Olympia

Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

Rafael Brandão

Bruno Santos

212 Olympia

Vitor Alves Porto de Oliveira

Marcello Alfonsi

Francisco Barrios Vlk

Fabricio Moreira

Classic Physique Olympia

Everson Costa Melo

Ramon Dino

Gabriel Zancanelli

Fabio Junio

Eric Lisboa

Livinho

Gabriel Pereira

Junior Javorski

Diego Alejandro Galindo Garavito

Matheus Menegate

Breno Freire

Julio Simões

Men’s Physique Olympia

Carlos de Oliveira

Kaique Santos

Edvan Palmeira

Vinicius Mateus Viera Lima

Vitor Chaves

Matheus Nery Oliveira

Emerson Costa

Guilherme Gualberto

Rafael Oliveira

Emmanuel Costa

Ms. Olympia

Alcione Santos Barreto

Leyvina Rodrigues Barros

Figure Olympia

Leticia Ramos

Bikini Olympia

Luciana Santos

Priscila Rodrigues

Angélica Teixeira

Isa Pecini

Women’s Physique Olympia

Zama Benta

Carol Alves

Wellness Olympia

Francielle Mattos

Isa Pereira Nunes

Giselle Machado

Marcela Mattos

Rayane Fogal

Valquiria Lopes

Narla Vilar

Daniele Mendonça

Eduarda Bezerra

Camile Luz

Wheelchair Olympia

Josué Fabiano

Quais são as categorias do Mr Olympia?

– Bikini: categoria disputada por mulheres, em que os juízes buscam traços mais femininos, ombros bem trabalhados e cintura fina. É a categoria que exige menos volume muscular.

– Wellness Olympia: categoria feminina que preza pelo volume muscular nos membros inferiores. Quadríceps e glúteos devem se destacar e as atletas são avaliadas também pela feminilidade.

– Fitness: disputa que mistura fisiculturismo com ginástica. Nela, as atletas devem exibir um bom condicionamento físico, além de apresentarem um número musical com dança e elasticidade.

– Figure: categoria feminina em que as atletas devem ter um bom volume muscular, tanto nos membros superiores quanto inferiores. Ainda deve apresentar cintura fina e feminilidade.

– Classic Physique: criada para homenagear a era de ouro do fisiculturismo, os atletas dessa categoria devem buscam a estética e proporcionalidade, respeitando um limite de peso de acordo com cada altura.

212: categoria disputada por homens. Os atletas têm como objetivo atingir o máximo volume muscular sem ultrapassar 212 libras (96,16 kg).

– Men’s Physique e Women’s Physique: segunda maior categoria em volume corporal, valoriza estética e elegância, além de um bom desenvolvimento muscular.

– Mr. Olympia e Ms. Olympia: principal categoria da competição, também considerada a mais difícil. Os músculos devem ser os maiores possíveis.

– Wheelchair: criada em 2018, essa categoria é exclusiva para cadeirantes. Os atletas devem apresentar bom volume muscular nos membros superiores.