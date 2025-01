Chrigor, Netinho e Márcio Art lançam DVD “Samba 90 Graus” no Espaço Unimed

O Espaço Unimed será o cenário de uma viagem nostálgica ao som do “Samba 90 Graus”, um show que celebra o samba em grande estilo com ícones inesquecíveis da década de 90: Chrigor (Exaltasamba), Netinho de Paula (Negritude Jr.) e Márcio Art (Art Popular).

Confirmado para o dia 17 de maio, o espetáculo reúne sucessos imortais como “Temporal”, “Cohab City”, “Pimpolho”, “Utopia”, “Beijo Geladinho”, “Telegrama” e “Me Apaixonei pela Pessoa Errada”, entre muitos outros hits que marcaram gerações.

“Estamos ansiosos pra voltar a Sao Paulo, nossa casa! Foi mágica a gravação do DVD e sabemos que não será diferente dia 17. Esse projeto é uma emoção difícil de descrever, um filme passa pela minha cabeça, uma nostalgia boa com muita saudade, tenho certeza que é isso que o público sente também!” – NETINHO DE PAULA

O projeto, criado para celebrar mais de três décadas de carreira desses grandes artistas, promete uma noite repleta de emoção e alegria. Com aproximadamente três horas de duração, o show trará os maiores clássicos dos grupos originais, em uma apresentação vibrante e inesquecível.

“Fazer parte desse movimento é motivo de muita honra, afinal somos pioneiros em um movimento que permanece até os dias atuais. Estar celebrando com dois ícones dos Anos 90, Netinho e Chrigor, que também considero como irmãos, é motivo de alegria e uma honra.” – MARCIO ART

Realizado pela Music On Events, uma das mais renomadas produtoras de eventos do Brasil, o espetáculo contará com cenários tecnológicos e uma estrutura dividida em cinco blocos, recriando a energia contagiante que definiu os anos 90. No palco, a combinação de instrumentos como cavaco, violão, baixo, sopro, bateria e percussão, somada aos backing vocals, garantirá uma experiência sonora única.

“Fazer parte de um projeto com essa magnitude, tamanho, estrutura, as pessoas envolvidas, muita gente, muito profissional da área daquilo que faz, é uma responsabilidade muito grande. Cantar ao lado de duas pessoas como o Marcio Art e o Netinho de Paula é contar praticamente 30 anos de história que marcaram as décadas e até hoje vem marcando.” – CHRIGOR

Os ingressos estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 18 de janeiro, no site da Ticketmaster.

Serviços:

Data: 17 de maio de 2025 (sábado)

Abertura da casa: 20h00

Início do show: 22h30

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: Sim

Ingressos:

Pista: 1º Lote: R$ 140,00 (inteira), R$ 70,00 (meia) e R$ 90,00 (solidário) I Setores A, B, C: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia) I Setores E, F, G: R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) I Camarote A: R$ 340,00 (inteira e individual) | Camarote B: R$ 280,00 (inteira e individual)

Compras de ingressos: nas bilheterias do Shopping Ibirapuera ou online https://www.ticketmaster.com.br/event/samba-90-espaco-unimed

Formas de Pagamento: Cartão de crédito (Aura, American Express, Mastercard, Dinners, Discover, Elo, JCB e Visa) e boleto.Não aceitamos cheques.