Céu faz participação especial na “Love, Love – a festa” no Espaço Unimed

A “Love, Love – a festa” está de volta, e para comemorar o sucesso da primeira edição os Gilsons, criadores do evento, reúnem uma seleção incrível de artistas no Espaço Unimed, dia 31 de janeiro. Para completar o time de peso, a cantora Céu acaba de ser anunciada no line-up.



Com uma carreira nacional e internacional consolidada, a artista sobe ao palco da festa para apresentar um repertório que passeia pelas intersecções da música brasileira com o soul, o reggae e o rock.

Além de Céu, a Love, Love – a festa, que tem como objetivo trazer os ritmos da música latino-americana para a pista de dança, trará os Gilsons e as participações de Jota.pê e Os Garotin. Os ingressos estão disponíveis na Ticket360.

SERVIÇOS – Love, Love – A Festa no Espaço Unimed

Show: Love, Love – A Festa no Espaço Unimed

Data: 31 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Abertura da casa: 21h

Início do show: 23h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista 1° lote: R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia) e R$ 60,00 (solidário) | Camarotes A e B: R$ 320,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360

