Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art gravam DVD do projeto “Samba 90 Graus” em SP

No dia 17 de outubro de 2024, uma quinta-feira, o Espaço Unimed será palco de um evento histórico: a GRAVAÇÃO DO DVD SAMBA 90 GRAUS. Este projeto reúne três dos maiores expoentes do pagode dos anos 90, Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art, para uma celebração monumental de suas carreiras que já somam mais de 30 anos de sucesso.

O SAMBA 90 GRAUS é uma iniciativa criada pelos próprios artistas, que já passou por várias cidades do Brasil, conquistando fãs de todas as idades com um repertório que inclui os maiores sucessos de seus grupos originais. No show, não faltarão clássicos que marcaram gerações, como “Temporal”, “Cohab City”, “Pimpolho”, “Utopia”, “Beijo Geladinho”, “Telegrama”, e “Me Apaixonei pela Pessoa Errada”.

Desde o Carnaval, onde o projeto foi lançado com apresentações gratuitas em Campinas/SP, Pará e Minas Gerais, o SAMBA 90 GRAUS tem aquecido o público para a turnê oficial, que teve início em maio. A turnê inclui um show especial de três horas, com cenários tecnológicos e uma banda completa, acompanhando Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art em uma experiência inesquecível.

O repertório do show, dividido em cinco blocos, é cuidadosamente selecionado para conquistar o público e trazer à tona a nostalgia dos anos 90, quando o pagode dominava as rádios, TVs e palcos do Brasil. Com letras românticas, coreografias icônicas e uma presença de palco contagiante, os artistas prometem reviver o espírito daquela época.

Os anos 90 foram marcantes para o estilo, e os grupos que surgiram nas periferias de São Paulo beberam da fonte do samba nacional e do soul e pop americanos. Essa fusão criou uma marca afetiva que ainda hoje ressoa no coração dos fãs. Agora, Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art trazem essa essência de volta aos palcos, com uma energia renovada e uma maturidade que só o tempo proporciona.

Este evento, que será gravado para o DVD do projeto, promete ser uma noite inesquecível, cheia de música, emoção e celebração. Os fãs do pagode dos anos 90 não podem perder esta oportunidade de reviver os grandes momentos de suas vidas ao som de SAMBA 90 GRAUS no Espaço Unimed.

Show: Gravação do DVD Samba 90 Graus com Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art no Espaço Unimed

Data: 17 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Abertura da casa: 20h

Horário do show: 22h



Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 18 anosAcesso para deficientes: Sim

Ingressos: Pista Premium (1º Lote): R$ 120,00 (inteira) I R$ 60,00 (meia) I R$ 80,00 (solidário) | Camarote Premium (1º Lote): R$ 180,00 (inteira) I R$ 90,00 (meia) I R$ 120,00 (solidário) | Camarote A: R$ 300,00 (inteira e individual) | Camarote B: R$ 260,00 (inteira e individual) |

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 – Eventos – Categoria – Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.