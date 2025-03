‘Choro Dentro de Casa’ leva tradição musical ao Sesc São Caetano

O Choro, um dos gêneros mais autênticos da música brasileira, ganha destaque no projeto Choro Dentro de Casa, que acontecerá ao longo das sextas-feiras de abril no Sesc São Caetano, sempre às 20h. A iniciativa celebra a tradição e a excelência desse estilo musical, que dialoga com a história do país, mantendo-se ativo nas rodas e nos palcos até os dias de hoje.

Composto por instrumentos como violão, cavaquinho, pandeiro e flauta, entre outros, o Choro foi eternizado por grandes nomes como Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Chiquinha Gonzaga. Celebrando a importância desse gênero, o Sesc São Caetano recebe três grandes apresentações, com grupos que trazem interpretações, composições autorais e homenagens a artistas expoentes.

Programação destaca diferentes vertentes do Choro

Dia 4/4 – Conjunto Chora Cavaquinho

Oriundos da cidade de Diadema, o Conjunto Chora Cavaquinho é formado por músicos que interpretam clássicos do Choro, destacando mestres como Waldir Azevedo, Pixinguinha e Altamiro Carrilho. As apresentações do conjunto são sempre dinâmicas e recheadas de informações e curiosidades sobre o universo chorístico.

Dia 11/4 – Mulheres Negras no Choro – O Choro é Negro

Uma apresentação que valoriza a presença e a trajetória da mulher negra dentro do universo do Choro. Com um repertório diversificado, a roda de música instrumental destaca a força e a representatividade feminina na música brasileira, oferecendo um espaço de protagonismo para instrumentistas negras que se destacam no gênero.

Dia 25/4 – Choro da Leste

Diretamente da Zona Leste de São Paulo, o grupo Choro da Leste traz a inclusão como premissa, promovendo um espaço democrático para ouvir, aprender e tocar Choro. O grupo reforça que a música é para todas as pessoas e apresenta temas e momentos musicais que dialogam com tradição e modernidade.

Serviço

Local: Sesc São Caetano

Endereço: Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Datas: 4, 11 e 25 de abril

Horário: 20h

Recomendação etária: 12 anos

Ingressos: R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00 (disponíveis na Rede Sesc)

Informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações, acesse o portal do Sesc São Caetano.