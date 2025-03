Sesc São Caetano promove noite de literatura e teatro com Rodrigo Ramos

O Sesc São Caetano convida o público para mais uma edição do “Experimentos”, projeto mensal que explora diferentes formas de expressão cênica. No dia 28 de março, às 20h, o evento apresenta “Contar para Gostar de Ler”, uma performance narrativa com Rodrigo Ramos, do Teatro D’Água.

O espetáculo leva o público a uma viagem pelo universo literário brasileiro, unindo teatro e literatura de forma envolvente. Inspirado em crônicas de autores como Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, Rodrigo Ramos mescla realidade e ficção, trazendo humor, poesia e a tradição do cordel.

O evento faz parte da proposta do “Experimentos” de ampliar a fruição das artes cênicas por meio de leituras dramáticas, performances e outras formas de experimentação artística.

Serviço:

Local: Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554, Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: 28 de março

Horário: 20h

Duração: 60 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia), R$ 8 (credencial plena)

Informações: (11) 4223-8800

Mais programação: sescsp.org.br