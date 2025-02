Chieko Aoki destaca importância e o potencial do turismo no interior de São Paulo

A presidente da Blue Tree Hotels, Chieko Aoki, marcou presença na 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba, em Valinhos (SP), no dia 25 de janeiro, onde destacou a importância do desenvolvimento da atividade turística no interior de São Paulo. Esta foi a segunda vez que a executiva visitou o tradicional evento que acontece no Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini e tem como objetivo valorizar a história de formação da cidade e a produção agrícola local, especialmente dos frutos símbolos da região e de grande relevância econômica.

Além de se encontrar com representantes do Núcleo Valinhos do Grupo Mulheres do Brasil e percorrer os setores onde estão expostas às frutas premiadas e o espaço de vendas, Chieko Aoki conferiu a exposição “Uma cidade, três nações”, que celebra a imigração japonesa e italiana, comunidades que contribuíram para impulsionar as atividades agrícolas da região. Graças à atuação das duas colônias, Valinhos tornou-se um dos principais produtores de figo roxo e a maior fornecedora de goiaba in natura do Brasil. No espaço dedicado à imigração japonesa, dois painéis homenageiam as famílias pioneiras da região, incluindo os Nishimura, um dos sobrenomes da empresária. “Fiquei muito feliz ao percorrer a mostra e saber mais sobre uma das primeiras colônias japonesas no Brasil, que comemora 70 anos”, disse.

A presidente da Blue Tree conversou com o prefeito Franklin Duarte de Lima, o vice-prefeito Luiz Mayr Neto e o secretário de Cultura do município Fabrício Bizarri e foi homenageada com uma cesta especial com as frutas que dão nome à festa. “Eventos como a Festa do Figo demonstram como a história, a tradição e a agricultura podem caminhar juntas para fortalecer a identidade cultural e impulsionar o desenvolvimento regional. Valinhos é um exemplo de como o turismo pode transformar e valorizar um destino, promovendo crescimento econômico e enriquecendo a experiência de visitantes e moradores. A cidade tem inclusive um excelente restaurante japonês, o Ishikawa, com sabores autênticos da culinária japonesa”, ressaltou Chieko Aoki.

O prefeito Franklin Duarte destacou a honra que foi receber a executiva que tanto contribui para a evolução do setor de turismo no Brasil e afirmou que o hotel Blue Tree na cidade contribui para engrandecer Valinhos como a Capital Nacional do Figo Roxo, mas também como um destino que recebe com excelência os hóspedes corporativos, que visitam a cidade a negócios.