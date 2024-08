5 destinos próximos de São Paulo para um bate e volta no Dia dos Pais

O segundo domingo de agosto normalmente é marcado por reuniões em casa, encontros em família e restaurantes cheios para a celebração do Dia dos Pais. Para este ano, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que a data movimentará R$ 7,7 bilhões.

Para os pais e filhos que preferem curtir experiências juntos, visitar cidades vizinhas da capital pode ser uma opção muito atrativa. A DeÔnibus, marketplace de passagens rodoviárias, selecionou 5 destinos próximos a São Paulo para realizar um bate e volta ou passar o fim de semana comemorativo. Confira:

1 – Embu das Artes (em média 30 km da capital)

Como o nome já sugere, Embu das Artes concentra atrações relacionadas à arte, como o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, as charmosas ruas de paralelepípedos com várias lojas e cafés, além da feira de artesanato com vastas opções de itens artesanais para levar para casa ou presentear.

2 – São Roque (em média 60 km da capital)

Famosa pelo Roteiro do Vinho, vinícolas e adegas, São Roque é uma cidade convidativa para quem aprecia uma boa gastronomia. Grande parte dos restaurantes locais oferece área verde e atrações para crianças.

3 – Holambra (em média 140 km da capital)

A cidade das flores é conhecida por suas paisagens instagramáveis e por ser a maior produtora de flores e plantas ornamentais da América Latina. Holambra tem influência holandesa e entre as atrações turísticas estão o Parque Cidade das Crianças e o Moinho Povos Unidos, um moinho de vento que oferece uma vista panorâmica da cidade.

4 – Campos do Jordão (em média 170 km da capital)

Campos do Jordão é uma das cidades mais visitadas durante o inverno brasileiro. Com arquitetura estilo suíça, a cidade abriga muitas opções de gastronomia e lazer para diferentes idades, incluindo teleférico e pista de patinação. É localizada na Serra da Mantiqueira, região montanhosa do estado de São Paulo.

5 – Santos (em média 85 km da capital)

Uma das cidades litorâneas mais requisitadas por paulistanos, Santos é um destino que une história, cultura e belas praias. Além disso, conta com uma noite animada, com bons bares e restaurantes.

Todos os destinos contam com ônibus rodoviário saindo de diversos terminais do estado. “Além de proporcionar economia, viajar de ônibus é uma experiência agradável para todos os públicos, com opções de diversos leitos que oferecem conforto e comodidade”, comenta João Neri, head de operações da companhia.