Chevrolet anuncia suspensão temporária da produção do Onix e Onix Plus

O Onix, modelo que liderou as vendas de veículos novos no Brasil por seis anos consecutivos, continua a ser um dos automóveis mais desejados no mercado nacional.

Entretanto, a Chevrolet anunciou na última sexta-feira (7) que iniciará negociações com o sindicato dos metalúrgicos de Gravataí para implementar uma suspensão temporária da produção dos modelos Onix e Onix Plus, a partir do dia 22 de abril.

A General Motors (GM) comunicou que está em processo de negociação para a adoção de um lay-off, que deverá impactar parcialmente as operações da fábrica localizada em Gravataí, Rio Grande do Sul. Segundo a montadora, esta medida visa ajustar a produção à demanda atual do mercado.

“A GM reafirma seu compromisso com seus colaboradores e parceiros, continuando a monitorar o cenário econômico para tomar decisões que se alinhem às necessidades do momento, sempre mantendo diálogo aberto com as partes envolvidas”, informou a empresa em nota.

Valcir Ascari, presidente do sindicato, destacou que o acordo prevê um período de lay-off de pelo menos dois meses. Durante esse período, os trabalhadores terão garantidos benefícios como vale-refeição, 13º salário e participação nos resultados, além de acesso a cursos de qualificação profissional.

Uma assembleia entre a montadora e os representantes sindicais está marcada para segunda-feira (10), com previsão de afetar entre 700 e 1.000 funcionários da Chevrolet.

“Não temos alternativa; o lay-off já foi confirmado pela GM e estamos limitados nas opções”, declarou Ascari.

Análise das Vendas do Onix

O Onix foi o carro mais vendido no Brasil por seis anos consecutivos, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). No entanto, o cenário competitivo mudou significativamente nos últimos anos. Em 2020, devido à crise logística e de insumos provocada pela pandemia, a montadora enfrentou dificuldades maiores do que suas concorrentes. Embora tenha mantido a liderança nas vendas, os números foram quase pela metade em comparação ao ano anterior.

Nos anos subsequentes, 2021 e 2022, o Onix foi superado pelo Hyundai HB20. Além disso, há quatro anos nenhum dos dois modelos conseguiu competir com o Fiat Strada na categoria dos mais vendidos. O crescimento dos SUVs compactos também contribuiu para essa mudança no mercado, desafiando o domínio tradicional dos hatches.

A alta no preço dos carros populares tem feito com que alternativas mais atrativas sejam consideradas pelos consumidores, refletindo uma alteração nas preferências do público brasileiro.

Futuro da Fábrica de Gravataí

No que diz respeito ao futuro da unidade fabril em Gravataí, em julho de 2024 a GM anunciou um investimento significativo de R$ 1,2 bilhão. Os recursos serão destinados à modernização da planta e ao desenvolvimento de um novo modelo de veículo programado para lançamento em 2026.

Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul, afirmou: “Esse investimento permitirá fortalecer e modernizar nossa capacidade fabril neste complexo industrial. O novo modelo vai nos permitir concorrer em segmentos atualmente não cobertos tanto no mercado interno quanto na exportação”.

Este é o quarto investimento anunciado pela Chevrolet para sua unidade no Rio Grande do Sul desde sua inauguração em julho de 2000. O aporte faz parte de um ciclo total de investimentos da GM no Brasil que soma R$ 7 bilhões. Outros R$ 5,5 bilhões estão sendo direcionados para São Paulo e R$ 300 milhões para Joinville (SC), onde será desenvolvido um motor híbrido flex.

A montadora destaca que esses investimentos visam promover a mobilidade sustentável e abrangem a renovação total do portfólio de veículos e o desenvolvimento de novas tecnologias adequadas ao mercado local.