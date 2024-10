Chega ao fim período do Setembro Amarelo com alta nas pesquisas por ‘burnout’ e sintomas

As buscas online sobre a síndrome do burnout estão 37% mais altas em 2024 do que em 2023, de acordo com um levantamento da Medprev sobre Burnout, que analisou o período entre os meses de janeiro e julho.

Segundo dados do Google Trends, plataforma que analisa tendências do Google, o burnout acumulou mais pesquisas nos dois últimos anos do que em toda a série histórica, com início em 2004. Distrito Federal, São Paulo e Acre são os estados mais interessados.

O aumento de buscas é compatível com a alta de diagnósticos e licenças de trabalho por esgotamento. Apenas em 2023, o Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) registrou 421 afastamentos por conta de burnout, o maior número da década.

O crescimento de quadros da síndrome do burnout é um alerta para que a condição seja observada com mais cuidado, ainda mais durante o Setembro Amarelo, mês que reforça a conscientização da saúde mental e prevenção ao suicídio.

Por que o interesse e os casos de burnout aumentaram?

Antes mesmo da pandemia, em 2019, já foram registrados 178 casos de burnout, mas a explosão aconteceu a partir da crise sanitária causada pela covid-19. Em 2023, 421 pacientes foram diagnosticados oficialmente com a síndrome. A alta é de 136%.

Neste meio tempo, em 2022, o CID-11 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) reconheceu o burnout como uma doença de trabalho, sob o código QD85.

Além das sequelas da pandemia e da atenção por parte dos órgãos oficiais – o que estimula mais protocolos e pesquisas sobre o tema –, o mercado de trabalho também tem um papel ativo no boom de interesse e quadros de burnout.

A insatisfação sobre a vida profissional e o esgotamento aparentam estar conectados com o número elevado de demissões voluntárias. Em 2023, o Ministério do Trabalho identificou mais de 7 milhões de pedidos de desligamento por parte dos funcionários, o que representa uma média de 20 mil requisições por dia.

Sintomas mais pesquisados

Os sintomas de burnout mais procurados no Google em 2024, conforme o Google Trends, são cansaço extremo, dificuldade de concentração e insônia.

A exaustão é persistente até mesmo em pessoas que seguem uma rotina de sono aparentemente normal (mínima de oito horas por dia). Já os problemas para se concentrar tornam a vida profissional e pessoal mais complicada, seja em relação a tomada de decisões ou na realização de tarefas simples.

Causada pelo estresse, a insônia torna os dois sintomas anteriores ainda piores e também pode causar mudanças de humor, dores de cabeça, fraqueza e baixa imunidade. A médio e longo prazo, é capaz de aumentar os riscos de doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, diabetes, perda de massa óssea e problemas mentais, como depressão, ansiedade e até mesmo demência.

Os outros sintomas são:

Desmotivação

Isolamento social

Irritabilidade

Sensação de fracasso

Baixa autoestima

Baixa produtividade

Lapsos de memória

Falta de apetite

Rigidez e dor muscular

Diagnóstico precoce

Assim como em qualquer outra doença, diagnosticar a síndrome de burnout o quanto antes é importante para evitar o avanço dos sintomas e garantir mais chances de recuperação.

O diagnóstico oficial é feito por psicólogos e psiquiatras, mas é comum que o encaminhamento do paciente para esses profissionais seja feito por um clínico geral, que percebe os sinais do burnout.

Para melhorar a identificação dos quadros e os meios de tratamento, a Câmara dos Deputados aprovou a inclusão da síndrome no Sistema Único de Saúde (SUS), no começo de julho deste ano.

O texto prevê que os pacientes sejam acompanhados integralmente pela rede pública, incluindo avaliação médica, acompanhamento psicológico e medidas de capacitação para os profissionais de saúde. O projeto deve seguir para aprovação do Senado sem recurso do Plenário da Câmara.

Empresas e colaboradores podem prevenir o burnout

As empresas têm um papel fundamental no controle da síndrome de burnout. Flexibilização de horários, programas de bem-estar, avaliação da cultura de produtividade, monitoramento do estado psicológico e coleta de feedback dos colaboradores são algumas medidas que podem ser aplicadas no dia a dia corporativo.

Campanhas de conscientização, tanto para o corpo de funcionários quanto para os gestores, também são importantes. Mesmo que essas ações devam ser adotadas durante o ano todo, o apelo do Setembro Amarelo em relação à saúde mental é um bom momento para aprofundar as discussões sobre o assunto.

Em relação aos colaboradores, o primeiro passo é estabelecer limites claros entre vida pessoal e profissional. Desligar-se totalmente do trabalho após o expediente, reservar um tempo para descanso e lazer, praticar exercícios físicos e procurar ajuda – tanto da empresa quanto de profissionais médicos – também são medidas básicas e eficientes para evitar o burnout.