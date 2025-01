Chefe da Secom substitui assessor de Lula na Secretaria de Imprensa

Nesta quinta-feira, 9 de novembro, o publicitário Sidônio Palmeira, designado para liderar a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Lula, anunciou a demissão de José Chrispiniano do cargo de secretário de Imprensa da Presidência. Chrispiniano desempenhou um papel significativo na comunicação do governo desde março de 2011, acompanhando Lula durante períodos desafiadores, incluindo a Operação Lava Jato e sua prisão em Curitiba.

Com a saída de Chrispiniano, o jornalista Laércio Portela será nomeado como seu sucessor. Portela já havia assumido interinamente a Secom quando Paulo Pimenta, antigo titular da pasta, foi transferido para um ministério responsável pela reestruturação do Rio Grande do Sul após as enchentes ocorridas em maio deste ano.

Ainda não houve uma nomeação formal para Sidônio na Secom, mas essa oficialização deve ocorrer na próxima semana, assim como a exoneração de Chrispiniano. Em conversas que precederam a confirmação de sua designação, Sidônio obteve o apoio do presidente Lula para realizar uma reestruturação na equipe de comunicação, visando incluir secretários que possuam laços pessoais com Lula e com a primeira-dama Janja da Silva.

Além disso, há expectativas de que Brunna Rosa, secretária de Estratégias e Redes ligada à primeira-dama, também deixe seu cargo. A substituição deverá contar com um membro da equipe de comunicação do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Apesar de ter sido leal ao presidente Lula, Chrispiniano enfrentou críticas por sua suposta aversão à imprensa. Aliados e membros do governo atribuíram a ele parte das dificuldades comunicativas enfrentadas pela administração. Em uma declaração feita na terça-feira (7), Sidônio Palmeira enfatizou a necessidade de aprimorar a comunicação digital do governo. Ele destacou que é fundamental evoluir nesse aspecto, que muitos consideram ultrapassado.

Essa necessidade de reformulação na comunicação governamental já estava sendo discutida desde o ano passado e foi formalizada em uma reunião entre Sidônio e Lula na última terça-feira. O presidente já havia expressado insatisfação com a Secom no final do ano passado, antecipando as mudanças que foram confirmadas recentemente.