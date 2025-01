Check Up: A importância da boa relação com o médico e a frequência de exames

A chegada de um novo ano muitas vezes traz consigo a promessa de renovação, metas a serem alcançadas e uma oportunidade de cuidar melhor da nossa saúde. Apesar de todos os avanços da tecnologia na área da medicina, o apoio do médico continua sendo fundamental na hora de lidar com diagnósticos e tratamentos. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos aponta que, entre outras vantagens, uma relação empática entre médico e paciente pode promover um melhor funcionamento do sistema imunológico, altas mais rápidas após cirurgias e redução do período em que os sintomas se manifestam em certas doenças.

Quando se trata de ginecologistas, uma relação com empatia e confiança é ainda mais importante, especialmente para ajudar em diagnósticos sensíveis como o da endometriose. “Nem sempre as mulheres se sentem à vontade para relatar seus desconfortos e dores. Uma boa relação com o profissional se torna portanto um ponto chave para o correto diagnóstico, facilitando esse processo. É importante estabelecer uma relação profissional clara, mas sobretudo humana”, comenta o ginecologista Patrick Bellelis, colaborador do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.

Segundo Bellelis, um dos grandes desafios de todo médico é evitar um diálogo com o paciente em que prevaleça uma relação de obediência e submissão. “A endometriose é um exemplo do quanto essa relação de confiança é necessária, porque é uma doença que envolve muitos aspectos delicados da vida da mulher. A partir de uma atitude humilde e de contenção, o médico deve gerar um clima de empatia positiva que lhe permita ajudar a pessoa que vem à consulta a ficar aliviada e confiante com relação ao diagnóstico da endometriose e ao seu tratamento, seja ele cirúrgico ou não”, finaliza Bellelis.