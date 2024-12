Charlotte Dujardin é suspensa por maus-tratos a cavalo

A atleta britânica Charlotte Dujardin, amplamente reconhecida por suas três medalhas de ouro no adestramento olímpico, enfrenta uma suspensão de um ano das competições de hipismo. A medida foi adotada pela Federação Equestre Internacional (FEI) após a divulgação de um vídeo em que Dujardin é vista utilizando um chicote repetidamente em um cavalo durante uma sessão de treinamento. O incidente, ocorrido há quatro anos, veio à tona recentemente e gerou grande repercussão.

Além da suspensão, a FEI aplicou uma multa no valor de 10.000 francos suíços, equivalente a cerca de R$ 68 mil. A secretária-geral da entidade, Sabrina Ibáñez, ressaltou que as sanções impostas destacam o compromisso da organização com o bem-estar animal e servem como um alerta de que qualquer violação nesse sentido será rigorosamente punida.

Charlotte Dujardin, que já havia sido afastada temporariamente por seis meses devido à situação, poderá retornar às competições em julho de 2025, uma vez que o período já cumprido será descontado da penalidade total. Devido ao impacto negativo do episódio, a atleta optou por não participar dos Jogos Olímpicos de Paris.

Dujardin construiu uma carreira notável no esporte, acumulando um total de seis medalhas olímpicas. Em Londres 2012, ela conquistou duas medalhas de ouro (individual e equipes), seguidas por mais um ouro no Rio 2016 (individual). Nos Jogos de Tóquio 2020, a cavaleira levou para casa uma prata (equipes) e dois bronzes (equipe e individual).

Esta situação coloca em evidência a importância do tratamento ético dos animais no esporte e reafirma o papel da FEI como guardiã dos valores que protegem os cavalos atletas.