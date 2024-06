Chael Sonnen chega a São Paulo para duelo contra Anderson Silva na Spaten Fight Night

Com seis dias para a Spaten Fight Night, Chael Sonnen desembarcou neste domingo (9), no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). O lutador chegou ao país para terminar a preparação para a luta contra Anderson Silva, além de participar de uma série de eventos em São Paulo. Vai ter treino aberto, encarada, pesagem oficial. Resta saber também qual vai ser o resultado do combate marcado para o dia 15, no Komplexo Templo.

Sonnen vem nos relembrando de sua icônica personalidade desde que foi anunciado como adversário do Spider para a luta de despedida do brasileiro no Brasil. Com provocações e diversos momentos inusitados, o americano espera ter finalmente o seu triunfo, afinal, nos dois duelos anteriores, foram duas derrotas no MMA.

Sem fazer muito alarde, o americano seguiu diretamente para o hotel. Agora, é ver o que ele está preparando para o fim dessa trilogia.

Spaten Fight Night

A Spaten Fight Night marca a despedida de Anderson Silva no Brasil, em duelo de boxe contra o americano Chael Sonnen. Além da luta que marca essa trilogia entre o Spider e seu grande rival e um duelo entre Hebert Conceição e Esquiva Falcão, ainda se enfrentam: Kalyl Silva x Paulo Roberto e Jojo Ramos x Bia Mesquita. No fim, fechando a sequência de lutas, entra no palco Seu Jorge com um show imperdível, que contará com a participação especial de Anderson Silva, tornando a despedida do lutador ainda mais emocionante. O after party ficará por conta do duo Deekapz, garantindo que a animação do público siga em alta até o fim da noite. O evento está marcado para o dia 15 de junho, no Komplexo Templo, em São Paulo.

A Spaten Fight Night terá transmissão na TV Globo, do Sportv e do Canal Combate.