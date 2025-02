CEUs de SP oferecem lazer e cultura no Carnaval

Com a intenção de oferecer opções de lazer e cultura à população durante o feriado de carnaval, os 58 Centros Educacionais Unificados (CEUs) da cidade de São Paulo estarão em funcionamento. Nos dias 1º e 2 de março, os horários de atendimento serão das 8h às 20h. Já nos dias 3 e 4, as unidades estarão abertas das 8h às 18h. No dia 5, que é considerado ponto facultativo até o meio-dia, as atividades se estenderão até as 22h.

As piscinas dos CEUs também estarão acessíveis ao público, permitindo que os cidadãos aproveitem momentos de recreação. Para utilizar esses espaços, os moradores devem realizar um cadastro ou obter uma carteirinha no próprio CEU, um processo que é totalmente gratuito.

Os interessados podem consultar a programação completa das atividades culturais e esportivas disponíveis durante o período do carnaval acessando o site oficial dos CEUs.

Para efetuar o cadastro para uso das piscinas, é necessário apresentar alguns documentos, os quais devem ser informados diretamente nas unidades.