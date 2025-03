CEUNSP inicia Plantão Fiscal com suporte gratuito na declaração do Imposto de Renda

O Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP), instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, iniciou o Plantão Fiscal, serviço que auxilia gratuitamente os contribuintes no preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2025.

Os atendimentos se estenderão até 30 de maio e serão realizados por alunos de Ciências Contábeis e supervisionados pelos professores do curso. A programação conta com a parceria do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) com o apoio técnico da Receita Federal.

Até 30 de maio, os atendimentos de terça, quarta e sexta-feira estarão concentrados na cidade de Salto. Já às segundas e quintas-feiras, no bloco D do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal de Itu. Os interessados devem realizar agendamento prévio de dia, horário e local, através do e-mail: [email protected]

Entre os atendimentos para a comunidade em geral, a instituição oferecerá consultoria, preenchimento e entrega do Imposto de Renda 2025, além de prestar informações sobre práticas fiscais relacionadas à Pessoa Física e ao Microempreendedor Individual (MEI).

As orientações serão direcionadas aos contribuintes que obtiveram em 2024 os rendimentos tributáveis até R$ 50.000,00 e aposentados. Para o preenchimento da declaração é necessária à apresentação dos seguintes documentos:

Declaração do imposto de renda entregue em 2024;

Documentos de identificação: CPF ou CNH

Documentos de identificação do cônjuge/dependentes: CPF

Informes de Rendimentos das empresas onde o contribuinte trabalhou em 2024;

Informes de Rendimentos Bancários;

Documento que comprove aquisição ou venda de bens (veículos, imóveis, etc).

Serviço:

Plantão Fiscal para declaração do Imposto de Renda 2025

Salto:

De terça, quarta e sexta-feira – até 30/05

Horário: 17h00 até 18h45

Local: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF

Praça Antônio Vieira Tavares, 73 – Salto

Itu:

De segunda e quinta-feira – até 29/05

Horário: 17h00 até 18h45

Local: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF – Bloco D

Praça Regente Feijó, 181 – Itu