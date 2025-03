FECAP oferece auxílio gratuito para declaração do IRPF 2025 à população de baixa renda

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), oferece orientação gratuita sobre o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda para contribuintes de baixa renda. Os atendimentos presenciais são realizados via agendamento pelo e-mail [email protected] e telefone (11) 3272 4281. A assistência é realizada pelos alunos dos cursos de Graduação da FECAP.

Neste ano, o período de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 foi fixado pela Receita Federal do Brasil entre 8h de 17 de marco de 2025 e às 23h59min59s de 30 de maio de 2025. São obrigados a realizar a declaração todos os brasileiros que receberam em 2024 rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 (era R$ 30.639,90 no ano passado, referente aos rendimentos de 2023).

Para os contribuintes com dificuldades em compreender as regras tributárias ou que estejam sujeitos a condições mais complexas e com maior patrimônio, o auxílio de um profissional de contabilidade para a entrega da declaração é imprescindível para evitar problemas e, principalmente, para avaliar as oportunidades de planejamento tributário, que são formas de reduzir a carga tributária licitamente.

NAF FECAP

O Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino, como a FECAP, cujo objetivo é oferecer serviços gratuitos na área contábil, fiscal e de comércio exterior para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo.

Uma das experiências que os alunos podem ter ao participar do NAF é prestar assistência e ajudar no preenchimento, com supervisão de professores, da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física da população, serviço que a FECAP oferece à comunidade todos os anos, gratuitamente.

“Com essa iniciativa, proporcionamos aos nossos alunos a aplicação prática das habilidades que estão sendo desenvolvidas em sua vida acadêmica, e, muito mais do que isso, um aprendizado sobre atitude solidária”, diz Tiago Slavov, que é professor do curso de Ciências Contábeis e coordenador do Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal da FECAP.

Recentemente, o NAF FECAP reafirmou sua importância como uma das principais unidades de atendimento no Estado de São Paulo, conquistando recentemente a certificação Ouro concedida pela Receita Federal.

IMPOSTO DE RENDA

A entrega ocorre pelo programa do IRPF 2025, que pode ser baixado do site da Receita Federal, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda – MIR. O Fisco espera receber 46,2 milhões de declarações, quase 3 milhões a mais que as 43.212.426 declarações entregues em 2024.

Para evitar a perda de prazos e a “correria” para entregar a declaração corretamente, O professor recomenda antecipar a entrega da declaração, principalmente para agilizar a restituição.

“Nesse sentido, os contribuintes devem começar a separar os principais documentos necessários para o preenchimento da declaração, como informes de rendimentos, despesas médicas, despesas com instrução e comprovantes de compra e venda de bens”, afirma Slavov.

Os principais documentos são:

– Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física;

– Informes de Rendimentos – salários, honorários, Nota Fiscal Paulista, Aposentadoria, etc.;

– Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – pensões, aluguéis, livro-caixa, etc.;

– Informes de Rendimentos Financeiros e Dívidas – Contas, Aplicações, Previdência, empréstimos, etc.;

– Dependentes e Alimentandos;

– Bens e Direitos – saldos de bens, documentos de imóveis, criptomoedas, etc.;

– Despesas Médicas;

– Despesas com Instrução;

– Doações;

– Pensões Pagas;

– Outros Rendimentos (Bolsas de Estudo, Ganho de Capital, Heranças, Acordos Judiciais, Restituição do IR anterior, etc.);

– Outros Pagamentos (Advogados, Engenheiros, Profissionais Liberais, Aluguéis Pagos, etc.).