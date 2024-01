CEU Heliópolis inaugura pista de skate e apresenta melhorias em seus espaços

O Centro Educacional Unificado (CEU) Heliópolis, localizado na comunidade de Heliópolis, celebrou a inauguração de sua pista de skate e apresentou uma série de melhorias em suas instalações, incluindo a revitalização da piscina. Um evento nesta segunda (29) marcou a entrega dos novos espaços para a comunidade.

Com investimento de R$9,3 milhões a reforma do CEU Heliópolis incluiu uma série de melhorias em suas estruturas principais, desde o Centro de Educação Infantil (CEI) e Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) até a quadra esportiva e o prédio da gestão. Os serviços realizados abrangeram nova pintura interna e externa e a reforma dos banheiros, troca das grelhas, recuperação do pavimento do estacionamento e impermeabilização da caixa d’água, entre outros aspectos importantes para a funcionalidade e segurança do local.

A piscina do CEU Heliópolis também passou por uma remodelação completa, com um investimento adicional de R$1,8 milhão. Os trabalhos realizados incluíram a remoção do revestimento anterior, tratamento da estrutura, recuperação estrutural, impermeabilização e manutenção dos sistemas elétrico e hidráulico. Novas muretas em torno do complexo e reforma parcial dos banheiros também foram realizadas, garantindo um ambiente renovado e seguro para os frequentadores.

Uma das ações mais aguardadas foi o da entrega da nova pista de skate, cuja construção foi concluída em janeiro de 2024. Com um investimento de R$1,3 milhão, a pista, do tipo Street Bowl, oferece aos skatistas locais uma oportunidade para praticar em um ambiente moderno e seguro.

Com essas novas instalações, o centro educacional comunitário visa fornecer um espaço inclusivo e dinâmico que promova educação de qualidade, entretenimento e a atividade física para os residentes locais.

As obras foram realizadas em parceria com a SPObras.