CET monitora trânsito para desfiles de blocos desta sexta-feira (21)

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar e orientar o trânsito no Butantã e na Mooca para desfiles de blocos do Carnaval de Rua de São Paulo.

As vias que compõem o percurso dos desfiles de blocos e eventos carnavalescos serão bloqueadas, com a implantação dos desvios de tráfego. O objetivo é garantir as condições de segurança e conforto dos participantes dos blocos e dos usuários do tráfego de passagem.

Blocos, localização, datas e horários

BUTANTÃ

Banda Bantantã Folia

Início da concentração: 16h

Término do desfile: 22h30

Itinerário: Av. Valdemar Ferreira, 53, Av. Vital Brasil, R. Estevão Lopes, R. Gaspar Moreira, R. Cel. Palimércio de Rezende, R. Camargo, Av. Valdemar Ferreira, R. Armando Fairbanks.

Bloqueios:

Av. Vital Brasil, entre Praça Jorge de Lima e R. Estevão Lopes;

R.Estevão Lopes, entre a Av. Vital Brasil e R. Gaspar Moreira;

R. Gaspar Moreira, entre R. Estevão Lopes e R. Palimércio de Resende;

R. Palimércio de Resende, entre R. Gaspar Moreira e R. Camargo;

R. Camargo, entre R. Palimércio de Resende e Pç. Vicente Rodrigues;

Av. Valdemar Ferreira, entre Pç. Vicente Rodrigues e R. Desembargador Armando Fairbanks.

Desvios: Os veículos de passagem deverão utilizar as vias de entorno dos trechos bloqueados.



MOOCA

Bloco O Pinto do Visconde

Início da concentração: 16h

Término do desfile: 18h

Itinerário: R. Caetano Pinto, R. Torquato Neto, R. Carneiro Leão, R. Azevedo Júnior, R. Wandenkolk, R. Visconde de Parnaíba, R. Caetano Pinto.

Bloqueios: R. Caetano Pinto com R. Visc. de Parnaíba, e demais bloqueios momentâneos, no deslocamento do bloco.

Desvios: R. Piratininga, Av. Alcântara Machado.

Recomendações

● Dê preferência à utilização do transporte coletivo (metrô, trens, ônibus, táxis);

● Carregue seu Bilhete Único com antecedência;

● Respeite a sinalização de trânsito;

● Obedeça as orientações dos agentes da CET;

● Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações das interdições;

● Informações sobre bloqueios estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, baseadas no número de foliões, intempéries e outros fatores de momento, sempre priorizando a segurança de todos os usuários da via, principalmente a dos pedestres;

● Utilize plataformas/aplicativos de cálculo de rotas e trajetos, como Waze, que serão abastecidos com informações de interdições e desvios em tempo real;

● Siga a CET no X (https://x.com/CETSP_) para informações do trânsito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante o carnaval;

● Mais informações, acesse, baixe o aplicativo ou ligue para Central SP156.