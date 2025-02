CET monitora trânsito no Butantã para desfiles do Grupo II

A Companhia de Engenharia de Tráfego irá monitorar o trânsito na Av. Eliseu de Almeida, no Butantã, de 28 a 5/03, para desfiles das escolas de samba do Grupo II, do Carnaval de São Paulo. Os bloqueios viários ocorrerão a partir das 22h de 28/02 até o meio-dia do dia 5/03, no trecho da Eliseu de Almeida entre a Av. Ministro Laudo de Camargo e a R. Caminho do Engenho.

Os carros alegóricos irão chegar até esta quinta-feira (27/2).

Localização dos desfiles

● Local de concentração: Pça Júlio Dellaquila x Av. Eliseu de Almeida, sentido Centro.

● Trajeto: Av. Eliseu de Almeida (sentido Bairro) entre a R. Dr. Ulpiano da Costa Manso até a Av. Pirajussara nº 3900.

● Local de dispersão: Av. Pirajussara B/C x R. Cônego Assis Barros.

Caminhos alternativos

Os veículos provenientes da Av. Eliseu de Almeida sentido Centro, no cruzamento com a R. Caminho do Engenho, deverão entrar à direita para acessarem a Av. Prof. Francisco Morato sentido Centro.

Os veículos provenientes da Av. Ministro Laudo Ferreira de Camargo, sentido Taboão da Serra, deverão adentrar à direita na Av. Junta Mizumoto, à esquerda na R. Dona Layr da Costa Rego, à esquerda na R. Salvador Risoléu e seguir as faixas de orientação e desvio.

Recomendações

● Dê preferência à utilização do transporte coletivo (metrô, trens, ônibus, táxis);

● Carregue seu Bilhete Único com antecedência;

● Respeite a sinalização de trânsito;

● Obedeça as orientações dos agentes da CET;

● Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações das interdições;

● Informações sobre bloqueios estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, baseadas no número de foliões, intempéries e outros fatores de momento, sempre priorizando a segurança de todos os usuários da via, principalmente a dos pedestres;

● Utilize plataformas/aplicativos de cálculo de rotas e trajetos, como Waze, que serão abastecidos com informações de interdições e desvios em tempo real; ● Siga a CET no X (https://x.com/CETSP_) para informações do trânsito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante o carnaval;

● Mais informações, acesse, baixe o aplicativo ou ligue 156.