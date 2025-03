CET monitora trânsito no Anhembi para Desfile das Campeãs do Carnaval 2025

A Companhia de Engenharia de Tráfego irá monitorar o entorno do Sambódromo do Anhembi nos dias 8 e 9 de março, para o Desfile das Escolas de Samba Campeãs do Carnaval Paulistano 2025. O desfile irá ocorrer das 22h30 de sábado (8/3) às 9h do domingo (9/3), segundo a Liga das Escolas de Samba de São Paulo.

O Sambódromo do Anhembi localiza-se na Av. Olavo Fontoura, no espaço compreendido entre a R. Brazelisa Alves de Carvalho e a R. Prof. Milton Rodrigues, tendo como principais vias de acesso a Marginal do Tietê, Av. Santos Dumont e Av. Braz Leme.

O estacionamento para o público em geral está localizado no Anhembi, Rua Massinet Sorcinelli, Portões 05 e 07.

Pontos de encontro

– Av. Braz Leme entre R. Melo Nogueira e R. Marambaia;



– Av. Santos Dumont , sentido Santana/Aeroporto após R. Santa Eulália

Interdições

– R. Prof. Milton Rodrigues, sentido Marginal/ Olavo Fontoura:

Das 18h do dia 08/03 até às 09h do dia 09/03.

Acesso local exclusivamente para veículos credenciados do Hotel Holiday-Inn, Anhembi e Liga das Escolas.



– Av. Olavo Fontoura, ambos os sentidos, e Casa Verde Baixa, incluindo R. Dr. Melo Nogueira, R. Brazelisa Alves de Carvalho, R. Anita Malfati e R. Luciano Prata:

Das 18h do dia 08/03 até às 09h do dia 09/03.

A circulação será permitida somente para tráfego local autorizado, devidamente credenciado, para veículos de serviço, imprensa, policiamento e de emergência.

As Ciclofaixas de Lazer da Av. Olavo Fontoura e Rua Alfonso Reinaldo Gallucci estarão desativadas. A opção é utilizar a ciclovia da Av. Braz Leme.

Haverá implantação de mão dupla de direção no sentido Casa Verde, trecho de 200 m antes até 300 m após a Rua Prof. Milton Rodrigues, com montagem de faixa reversível.



O acesso para o Hospital e Campo de Marte será através da faixa reversível da Av. Olavo Fontoura, através da Praça Campo de Bagatelle.

– Av. Assis Chateaubriand (Marginal Tietê, pista local), entre Ponte das Bandeiras e Ponte Casa Verde:

Das 19h do dia 08/03 até às 09h do dia 09/03.



Esta via terá acesso restrito: exclusivamente para embarque de ônibus dos componentes das agremiações.

– R. Mal Leitão de Carvalho: implantação de mão dupla de direção das 18h do dia 08/03 até às 09h do dia 09/03.

Esta via terá acesso restrito para acesso aos camarotes da Marginal Tietê, Atende+ e Estacionamento Anhembi.

Desvios

– Os usuários da Av. Olavo Fontoura, sentido Santana, e da R. Prof. Milton Rodrigues, sentido Marginal, poderão utilizar a Av. Presidente Castelo Branco, Ponte das Bandeiras, Praça Campo de Bagatelle.

– Os usuários da Av. Olavo Fontoura, sentido Casa Verde, poderão utilizar a Av. Cruzeiro do Sul, sentido Centro, e Marginal Tietê, pista central ou expressa.

– Os usuários da Av. Olavo Fontoura, sentido Santana, e da R. Prof. Milton Rodrigues, sentido Marginal, poderão utilizar a Av. Braz Leme, sentido Bairro, Av. Santos Dumont e Pç. Campo de Bagatelle.

– Os usuários da Av. Olavo Fontoura, sentido Casa Verde, poderão utilizar a Av. Braz Leme sentido Centro e Av. Otaviano Alves de Lima (Marginal Tietê).



Recomendações

● Dê preferência à utilização do transporte coletivo (metrô, trens, ônibus, táxis). Mais próximo do Sambódromo fica a Estação Portuguesa Tietê;

● Carregue seu Bilhete Único com antecedência;

● Respeite a sinalização de trânsito;

● Obedeça as orientações dos agentes da CET;

● Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações das interdições;

● Informações sobre bloqueios estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, baseadas no número de foliões, intempéries e outros fatores de momento, sempre priorizando a segurança de todos os usuários da via, principalmente a dos pedestres;

● Utilize plataformas/aplicativos de cálculo de rotas e trajetos, como Waze, que serão abastecidos com informações de interdições e desvios em tempo real;

● Mais informações, acesse, baixe o aplicativo ou ligue para Central SP156.