César Oliva indica melhorias nas áreas de mobilidade urbana e saneamento básico

O vereador e líder de governo César Oliva (PSD) protocolou indicações propondo melhorias nas áreas de mobilidade urbana e saneamento básico. As solicitações, baseadas em demandas recebidas pelo gabinete, visam reforçar a segurança e o bem-estar da população de São Caetano do Sul.

Entre as sugestões, César Oliva solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a substituição das faixas de travessia de pedestres por lombofaixas ao longo de toda a extensão da Rua Pelegrino Bernardo. A medida foi motivada pelo aumento expressivo no fluxo de pessoas após a inauguração do Parque Linear Kennedy, no bairro Santa Maria.

“Com o crescimento no número de pedestres após a abertura do Parque Linear, a instalação de lombofaixas ou faixas elevadas trará mais segurança. Essa iniciativa reduz a velocidade dos veículos, garantindo um local de travessia mais visível e seguro, além de contribuir para a redução de acidentes e para a melhoria da mobilidade urbana na região”, explicou César Oliva.

Outra solicitação apresentada pelo parlamentar foi encaminhada ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) para a avaliação da remoção de uma árvore aparentemente com risco de queda, localizada na Avenida Tietê, nº 1036, no bairro Nova Gerty.

“A árvore apresenta sinais claros de instabilidade, com galhos secos e uma inclinação preocupante, representando um perigo tanto para os moradores da região quanto para pedestres e veículos que circulam pelo local. Contamos com a atuação eficiente do Saesa para garantir a segurança e o bem-estar da população”, concluiu César Oliva.