César Oliva comemora diminuição dos índices de criminalidade

O vereador César Oliva (PSD) celebrou os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), que apontam uma queda significativa nos índices criminais em São Caetano do Sul. O índice mais relevante foi o de furto de veículos. Em agosto de 2023, 37 veículos foram furtados, enquanto neste ano, no mesmo mês, o índice caiu 21,62%, para 29 veículos furtados.

De acordo com César Oliva, essa diminuição é resultado direto dos investimentos expressivos realizados no município, por meio do Programa São Caetano Mais Segura, lançado em 2023. “A Prefeitura investiu mais de R$ 70 milhões em segurança pública, o que tem proporcionado não apenas a redução dos índices criminais, mas também mais tranquilidade e qualidade de vida para nossos moradores”, afirmou o vereador.

“Com esses dados positivos, a cidade se destaca como exemplo de que o investimento em segurança pública é um caminho eficaz para a redução da criminalidade e para a garantia de uma cidade mais segura e pacífica para quem reside ou transita pela cidade”, concluiu o vereador.

Outros indicadores criminais que diminuíram foram: roubo/outros, teve queda de 50,62% (81 em 2023 para 40 em 2024); furto/outros, teve queda de 26,87% (201 em 2023 para 147 em 2024); roubo de carga teve queda de 100% (um roubo em 2023 e nenhum em 2024).