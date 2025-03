César Menotti & Fabiano lançam canção sertaneja com Mari Fernandez

Há 20 anos, César Menotti & Fabiano percorreram a estrada que os posicionaram como precursores do “Sertanejo Universitário”. O caminho dos irmãos cruzou com o de Mari Fernandez no projeto “XX Anos Intensidade”, no momento em que a cantora de forró dá passos para a transição para o gênero musical. PRÉ-SAVE

O nome do single já revela o que vem por aí: “Prepara o teu psicológico”. O ritmo único e as vozes potentes de César Menotti & Fabiano se unem ao toque especial de Mari Fernandez. A música chega nesta sexta-feira, 21, às 00h, em todas as plataformas digitais e videoclipe no canal oficial do Youtube.

A música traz sonoridade marcante, registro da dupla, e letra moderna sobre um relacionamento acabado, mas com bastante sentimento para uma volta: “Será que se eu seguir a vida, você vai ter maturidade? Pra ver alguém entrar na minha vida e ficar. Pra ver alguma estranha ocupar o seu lugar. Vai que eu faço amor e gosto. Prepara o seu psicológico”.

A dupla iniciou sua trajetória em uma casa noturna, o Observatório na grande Belo Horizonte, frequentada por universitários da região. Daí a origem do movimento “Sertanejo Universitário”, que trouxe o gênero das regiões interioranas para os grandes centros urbanos.

César Menotti & Fabiano tinham como estratégia tocar “modões”, nada muito dançante, para que as pessoas prestassem atenção no repertório. Funcionou, e de lá em diante, surgiram sucessos que persistem nas playlists e shows até hoje.

A gravação aconteceu dia 23 de outubro no Espaço Unimed em São Paulo. Mato Grosso e Mathias, Édson & Hudson, Xand Avião, João Bosco & Vinicius, Simone Mendes e Zezé Di Camargo & Luciano também foram os convidados para esta celebração. A primeira parte do projeto foi lançada no início do ano com 16 regravações de sucesso da carreira dos Menotti.