Cerca de 28% dos Brasileiros Planejam Mudar de Residência em 2024

Uma recente pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que aproximadamente 28% da população brasileira tem a intenção de mudar de residência ao longo deste ano. Dentre esses, 19% manifestaram o desejo de se deslocar dentro da mesma cidade, enquanto 4% planejam uma mudança para outra cidade dentro do mesmo estado. Outros 4% aspiram a se transferir para um novo estado e apenas 1% dos entrevistados pretende mudar-se para outro país.

O desejo de mudança é particularmente mais forte entre os jovens. A pesquisa indica que 82% dos brasileiros acima de 60 anos não têm planos de deixar suas atuais residências. Em contrapartida, entre os indivíduos com idades entre 16 e 34 anos, cerca de dois terços pretendem permanecer em suas casas, enquanto um terço está planejando uma mudança para 2024.

Os dados também destacam que a intenção de mudança é mais prevalente entre as faixas de renda mais alta. Aproximadamente 42% dos brasileiros que recebem mais de cinco salários mínimos mensais (equivalente a R$ 7.590) expressaram essa intenção, em comparação com apenas 27% daqueles que ganham até dois salários mínimos (cerca de R$ 3.036).

Ao analisar a divisão por classes sociais, observa-se que quase um terço (30%) da classe A/B planeja trocar de casa neste ano, uma porcentagem semelhante à da classe C (29%). Já na classe D/E, cerca de 25% dos entrevistados manifestaram intenção de mudar até dezembro.

Os dados também revelam que aqueles que ainda não possuem um imóvel estão significativamente mais propensos a se mudar: 45% dos não proprietários têm planos para trocar de residência, em comparação com apenas 19% dos proprietários.

Entre os brasileiros que já decidiram adquirir um imóvel residencial — o que corresponde a 43% dos entrevistados —, 45% afirmam que desejam mudar de casa ainda este ano, optando por comprar um imóvel diferente daquele onde residem atualmente. Desses potenciais compradores, 31% planejam permanecer na mesma cidade após a aquisição.

Esse panorama reforça tendências observadas no setor imobiliário, evidenciando um mercado aquecido. No último ano, o volume de financiamentos alcançou seu segundo maior patamar desde 2020, totalizando R$ 312,4 bilhões em crédito liberado, conforme dados divulgados pela Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

Em números concretos, foram financiados cerca de 568,2 mil imóveis utilizando recursos da poupança, o que representa um aumento significativo de 13,8% em relação ao ano anterior. Esse crescimento no setor é atribuído à redução das taxas de juros ao longo do ano e à recuperação do mercado de trabalho.