Cerca de 1,5 mil celulares são encontrados em carga de azeitonas

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, nesta quinta-feira (27), cerca de 1,5 mil celulares sem nota fiscal que eram transportados na carroceria de um caminhão. O veículo, com placas do Paraná, foi abordado na rodovia Miguel Jubran, no município de Florínea, interior de São Paulo

Os aparelhos foram encontrados em meio a um carregamento de azeitonas. Os celulares estavam em diversas caixas e não tinham nota fiscal. De acordo com o 2° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o caminhão, que foi abordado durante a Operação Impacto, seguia sentido capital paulista.

Os aparelhos foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Marília. O caso está sendo apresentado neste momento.