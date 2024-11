CEO do Carrefour pede desculpas a agricultores brasileiros

O recente anúncio de boicote à carne oriunda do Mercosul pela rede francesa Carrefour desencadeou uma série de reações diplomáticas e empresariais. Alexandre Bompard, CEO global do Carrefour, emitiu uma carta com o intuito de esclarecer e se desculpar pelas interpretações equivocadas que a comunicação inicial possa ter gerado. Esta declaração ocorreu após pressão significativa de agricultores franceses, preocupados com o impacto do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

De acordo com informações obtidas pelo portal NeoFeed, a correspondência de Bompard foi entregue ao ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, pelo embaixador francês no Brasil, Emmanuel Lenain. O documento visava amenizar tensões provocadas pela decisão da rede francesa de cessar a compra de carne produzida nos países do Mercosul, uma ação que não afeta as operações do Carrefour fora da França.

A decisão do Carrefour França, segundo Bompard, atende às normas de qualidade exigidas por consumidores franceses e visa reforçar o apoio aos agricultores locais em meio a uma crise setorial. Ele reiterou que a rede continuará comprando majoritariamente carne de origem francesa para suas atividades no país.

Por outro lado, frigoríficos brasileiros como Marfrig e JBS retaliaram suspendendo o fornecimento para as operações do Carrefour no Brasil, mostrando a dimensão e complexidade dos desdobramentos comerciais e diplomáticos envolvidos.

O governo brasileiro, por meio do ministro Fávaro, tratou o incidente como uma questão corporativa, não governamental. Fávaro destacou que as relações diplomáticas entre Brasil e França permanecem sólidas e que o mal-entendido decorreu da postura unilateral do Carrefour.

Na carta endereçada ao ministro Fávaro, Bompard afirmou que a intenção nunca foi desmerecer a agricultura brasileira ou questionar a parceria existente. Ele enfatizou o compromisso contínuo do Carrefour Brasil com os produtores locais, ressaltando os investimentos significativos realizados sob sua liderança no país. Além disso, garantiu que o grupo continuará valorizando a produção brasileira e mantendo suas operações alinhadas aos interesses econômicos locais.

A iniciativa do embaixador francês como mediador destaca o esforço conjunto para restaurar um entendimento mútuo e fortalecer laços comerciais vitais entre as duas nações. Enquanto isso, a expectativa é que ambas as partes encontrem um terreno comum para resolver os impasses surgidos desta controvérsia comercial.