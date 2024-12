Centro de São Paulo registra 20 meses de queda consecutiva em roubos e furtos

O centro de São Paulo, de abril do ano passado até novembro deste ano, apresentou 20 meses de queda consecutiva nos índices de roubos e furtos. Com isso, 25,4 mil crimes desta natureza foram evitados na região central, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública. Somente na área das Cenas Abertas de Uso foram 11 mil ocorrências a menos, no mesmo comparativo.

A região central é uma das prioridades da atual gestão, que tem reforçado o policiamento e atividades investigativas visando asfixiar financeiramente o crime organizado que atua na região, bem como devolver a sensação de segurança para moradores e visitantes.

Como resultado, o centro apresentou queda de 31,6% nos registros de roubos de veículos de janeiro a novembro deste ano, em comparação com igual período de 2023. O número passou de 329 para 225. Os roubos em geral também reduziram. Passaram de 22.826 para 16.497, queda de 27,7%. Assim como os estupros que foram de 80 para 75 casos.

Já no mês de novembro, houve queda de 10,8% nos furtos em geral, passando de 5.549 para 4.947 em comparação com mesmo período do ano anterior. A redução também foi observada nos índices de roubos em geral e furto de veículos, que recuaram 33% (e 1.867 para 1.250) e 16,1% (de 316 para 265), respectivamente.

Produtividade policial no centro

As forças de segurança do estado, de janeiro a novembro, retiraram de circulação 3,1 toneladas de drogas – alta de 21,84%. Desse total, 1,7 tonelada foi de maconha, representando um aumento de 592% em relação a 2023, quando foram recolhidos 254,06 quilos.

Em igual análise, foram recolhidas 247 armas de fogo ilegais – alta de 71,5% – e recuperados 57 veículos produtos de roubo ou furto – aumento de 14%.

Especificamente nas Cenas Abertas de Uso, mais de 2,9 mil infratores foram presos e apreendidos e 46 armas retiradas das mãos de criminosos. Também foram recuperados 110 veículos roubados e furtados.