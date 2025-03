Centro de Referência LGBTI+ de Campinas sofre vandalismo e furto

Na madrugada desta segunda-feira (24), o Centro de Referência LGBTI+ localizado em Campinas, São Paulo, foi invadido e vandalizado, resultando em danos significativos à propriedade e ao patrimônio. Até o momento, não há uma avaliação precisa do valor total das perdas.

Acredita-se que os invasores tenham acessado o local pelo telhado. Após a descoberta do incidente, o atendimento no centro, situado no bairro Botafogo, foi restabelecido ao longo da tarde.

Conforme informações fornecidas pela prefeitura, servidores que iniciavam suas atividades na manhã do dia seguinte encontraram a porta principal do centro aberta, acompanhados por um usuário dos serviços. Imediatamente, a Guarda Municipal foi acionada para atender à ocorrência.

Dentre os estragos causados, foram identificados danos na calha da edícula nos fundos do imóvel e o rompimento de cabos de energia que alimentavam eletrodomésticos como micro-ondas, cafeteira e ventilador. Além disso, houve avarias em portas e janelas, comprometendo o sistema de alarme e danificando a porta principal eletrônica, que ficou inoperante.

Os criminosos levaram uma série de itens, incluindo uma televisão de 32 polegadas, um filtro elétrico de água, um botijão de gás de 13 kg, dois tipos de ventiladores (coluna e mesa), além de roupas e calçados doados.

Suspeita-se que os invasores tenham utilizado drogas nas dependências do banheiro do centro. Até o presente momento, nenhum dos responsáveis pelo ato delituoso foi encontrado ou identificado.

Apesar do ocorrido, a equipe do centro reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos humanos e incentiva a população a continuar utilizando os serviços oferecidos pela instituição.

O Centro de Referência LGBTI+ (SCRLGBTI+) é um serviço municipal dedicado ao apoio psicológico, serviço social e acolhimento para vítimas de violência, preconceito e discriminação. A entidade também se empenha na promoção de políticas públicas voltadas para a cidadania e o combate à LGBTIfobia.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Talvino Egídio de Souza Aranha, número 47. Para mais informações ou agendamentos, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (19) 3242-7744 ou (19) 3242-1222 e pelo número gratuito 0800 7718765. Também é possível enviar um e-mail para [email protected].