Centro Cultural SP exibe filmes clássicos dos anos 2000 nesta sexta (14) e sábado (15)

A Sala SPcine Paulo Emílio, do Centro Cultural São Paulo, sedia nesta sexta-feira (14), a partir das 22h, a Madrugada Y2K com a exibição de três filmes dos anos 2000, sendo um deles surpresa para a plateia. A programação, organizada pela Secretaria de Cultura e Economia da Prefeitura, se estende até as 3h de sábado (15). A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início das apresentações, a partir das 21h30, na bilheteria física do Centro Cultural.

Um deles será “As Patricinhas de Beverly Hills” (Clueless, 1995) , com a adolescente Cher (Alicia Silverstone) vivendo sua rotina de compras e conversas com as amigas, até a chegada de Josh (Paul Rudd), enteado de seu pai. Apesar dos conflitos e das críticas do garoto em relação à vida fora do “mundo real” de Cher, ela se apaixona pelo jovem. Quem não sabe como acontece o desenrolar dessa história terá a chance de conhecê-lo.

O mundo cruel de Regina George (Rachel McAdams) e seu clã, em “Meninas Malvadas” (Mean Girls, 2004), também faz parte da grade de atrações. Na trama Cady Heron (Lindsay Lohan), uma garota que cresceu na África e sempre estudou em casa, retorna aos Estados Unidos com seus pais e se prepara para iniciar sua vida de estudante em uma escola pública, onde conhece as novas colegas de línguas muito venenosas.

A Madrugada Y2K contará com a presença da crítica de cinema e influencer Gab Marx. A programação completa dos equipamentos culturais municipais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa está disponível nas redes sociais e no site da pasta.

Serviço:



Madrugada Y2K

A programação acontece na madrugada do dia 14 para o dia 15/3.

Sexta-feira, das 22h30 às 4h30.

Sala Circuito Spcine – Paulo Emílio – Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000, Liberdade.)

Grátis, com distribuição de ingressos às 21h30. Não haverá distribuição posterior de

ingressos.

Atividade sujeita a lotação: 99 lugares.



DIA 14/3

Atração: Patricinhas de Beverly Hills, de Amy Heckerling

Quando: Sexta-feira (14), às 22h30.

Onde: Sala Spcine Paulo Emílio – Rua Vergueiro, 1000, Liberdade.

Ingresso: Grátis, serão distribuídos uma hora antes da sessão, sujeito à lotação.

Classificação: +12 anos.



DIA 15/3

Atração: Meninas Malvadas, de Mark Waters.

Quando: Sábado (15), 00h40.

Onde: Sala Spcine Paulo Emílio – Rua Vergueiro, 1000, Liberdade.

Ingresso: Grátis, serão distribuídos uma hora antes da sessão, sujeito à lotação.

Classificação: +12 anos.



Atração: Filme Surpresa, 93 min

Quando: Sábado (15), às 3h.

Onde: Sala Spcine Paulo Emílio – Rua Vergueiro, 1000, Liberdade.

Ingresso: Grátis, serão distribuídos uma hora antes da sessão, sujeito à lotação