Centro Cultural São Paulo recebe duas mostras de cinema gratuitas nas salas Spcine

Nesta semana, as salas Spcine do Centro Cultural São Paulo sediam duas mostras gratuitas de cinema. A partir desta quinta-feira (13), o espaço da Prefeitura de São Paulo recebe a Mostra Coralie Fargeat, até o dia 23 de março. Já neste sábado (15) e domingo (16), acontece a 13ª Mostra Tiradentes SP. Os ingressos podem ser resgatados na bilheteria física com antecedência ou pelo site do Circuito Spcine.

Com exibições neste fim de semana, a Mostra Tiradentes SP leva, em três sessões, 13 curtas-metragens da Mostra Foco na sala de cinema Paulo Emílio, com a maioria ainda inédita na cidade de São Paulo. As obras apresentam uma estética inovadora, feita por uma nova geração de cineastas que trilham o caminho do audiovisual. O público pode esperar títulos coloridos, em preto e branco e híbridos, além de obras de todo o Brasil – tanto produções paulistas quanto de outros estados brasileiros.

Neste sábado (15), às 19h, serão exibidos os curtas “Entre Corpos” (Alagoas, 2024), “Estrela Brava” (Rio de Janeiro, 2025), “Não Me Abandone” (São Paulo, 2024) e “Osmo” (Distrito Federal, 2025). No domingo (16) tem sessão dupla, começando às 17h, com os curtas “Memórias Despejadas (ou A Enchente Levou Tudo, E Encontraram A Luta)” (Rio Grande do Sul, 2024), “Trabalho de Amor Perdido” (São Paulo, 2024), “Ver Céu no Chão” (Ceará e Rio de Janeiro, 2025), “Tamagotchi_balé” (Rio de Janeiro, 2025); e às 19h com os curtas “HEYARI: Espalhar fumaça para fazer adoecer colocando feitiço no fogo” (Santa Catarina, 2025), “Jamais Visto” (Minas Gerais, 2024), “Sem Título # 9: Nem Todas as Flores da Falta” (São Paulo, 2024), “O Mediador” (Bahia, 2024) e “Marmita” (São Paulo e Paraná, 2024).

Já entre os dias 13 e 23 de março, a “Mostra Coralie Fargeat, corpo a corpo”, na sala Lima Barreto, reúne a filmografia e filmes influentes na construção crítica da diretora francesa, que dá nome à Mostra e foi indicada ao Oscar por “A substância”. A cineasta começou a carreira produzindo e dirigindo curtas-metragens, quando chegou aos longas, com uma estética única e referências a clássicos americanos e à cultura estadunidense.

Nesta homenagem à Coralie, que vem ganhando lugar de destaque em gêneros cinematográficos predominantemente dominados pela figura masculina, o Centro Cultural São Paulo (CCSP) e a Spcine apresentam 11 grandes filmes de Hollywood, entre eles “Mad Max” (1979), “Mad Max: Estrada da Fúria” (2015), “Kill Bill: Volume 1” (2003), “Nosferatu” (1922) e “Beleza Americana” (1999), além de filmes de autoria diretora, como “Vingança” (2017) e “A Substância” (2024) – que abriu a mostra especialmente no Dia Internacional das Mulheres (8) e na última quarta-feira (12).

Os horários e a programação completa dos equipamentos culturais municipais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa estão disponíveis nas redes sociais e no site.

Serviço:

Mostra Coralie Fargeat, corpo a corpo

13 a 23 de março

Sala Spcine Lima Barreto – Rua Vergueiro, 1000, Liberdade.

Gratuito

Verifique a classificação indicativa de cada filme

13ª Mostra Tiradentes SP

15 e 16 de março

Sala Spcine Paulo Emílio – Rua Vergueiro, 1000, Liberdade.

Gratuito

Verifique a classificação indicativa de cada filme