Central Plaza Shopping encanta com decoração de Natal iluminada e divertida

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. O clima natalino está no ar, e a partir do dia 13 de novembro, o Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, inaugura sua encantadora decoração interativa de Natal com o tema “Parque de Natal Central Plaza”.

A Praça de Eventos do shopping será palco da magia natalina trazendo encanto e diversão para dentro do Central Plaza Shopping. O cenário será montado em torno da tradicional Árvore de Natal de 8 metros de altura, junto a um enorme urso de pelúcia do mesmo tamanho, sendo as principais atrações do Parque de Natal.

Decoração interativa. No Parque de Natal Central Plaza não poderia faltar atividades gratuitas. E para quem for conferir, encontrará um Carrossel, com 4 renas e 1 trenó – acessível para cadeirantes, onde Duendes recepcionam as crianças para esta brincadeira, além de um escorregador em formato de trem para completar a diversão dos pequenos.

Cenários instagramáveis. Com uma decoração digna de registros, a Torre de 4 Bolas natalinas e o Boas Festas são o cenário ideal para tirar aquela linda foto em família ou entre amigos, sem contar o gigante Urso Fredy de 8 metros.

Passeio de Trenzinho. O Parque ainda oferece passeio no Trenzinho do Noel, que fará o percurso passando dentro da grande árvore iluminada. Os interessados poderão adquirir o ingresso a R$ 10,00 na estação de embarque e aproveitar mais esta aventura. A atração de segunda a sexta será das 13h às 22h e de sábado, domingo e feriado, das 10h às 22h.

Presépio de Natal. Não poderia faltar o simbólico Presépio de Natal, que representa a essência da data, proporcionando momento de renovação da fé e esperança para o próximo ano. Está localizado no caminho da Praça de alimentação.

Ho Ho Ho! O Bom Velhinho também está com a presença garantida no Central Plaza Shopping. Com o trono localizado na Praça de Eventos, ao lado da decoração, o Papai Noel receberá as cartinhas e visitas das crianças até o dia 24 de dezembro, com expediente de terça a sábado, das 14h às 21h e domingo e feriado, das 14 às 20h, com intervalo das 17h às 17h45 e na véspera de Natal (24), o horário será das 11h às 18h, com intervalo entre 14h e 14h45.

Vem aproveitar a magia e diversão do Parque de Natal com o Seu Grande Vizinho. No Central Plaza você Tá em Casa!