Boletim Ecovias: Motorista que trafega pelo SAI encontra boas condições de trânsito

Tráfego normal em todos os trechos sob concessão da Ecovias.

Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via Anchieta.

Tempo bom e visibilidade boa.

O SAI está em Operação Normal 5X5. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.

Feriado de Páscoa

Desde à 0h de quinta-feira (28), quando se iniciou a contagem, mais de 173 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 80 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 900 veículos e subiram mais de 600 veículos.

INTERDIÇÃO NA VIA ANCHIETA DURANTE O MÊS DE MARÇO

A pista Sul da Via Anchieta será bloqueada no trecho de serra, sempre de segunda a quinta-feira, na parte noturna, com exceção do dia 28 de março, véspera de feriado. Já os serviços que só podem ser executados durante o dia serão realizados nos dias 9, 16 e 23 de março (sábados), a partir da manhã até as 18h. Durante os bloqueios, a descida para o litoral será realizada pela pista Norte da Anchieta e pista Sul da Imigrantes. Já a subida será realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes. A programação poderá sofrer alterações devido às condições climáticas e/ou operacionais.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex-Piaçaguera – Guarujá).