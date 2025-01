Central de Achados e Perdidos da CPTM recebe mais de 68 mil objetos em 2024

A Central de Achados e Perdidos da CPTM recebeu 68.181 objetos no ano de 2024, o que representa um crescimento de 0,21% em relação aos 68.035 itens recebidos em 2023 e de 12,9% em comparação a 2022 (60.407).

Do total registrado no ano passado, 44.791 itens, ou 65,7%, correspondiam a documentos, enquanto 23.390, ou 34,3% eram objetos como celulares, guarda-chuvas ou outros itens comuns, mas também uma bicicleta, um aspirador de pó ou até mesmo uma cadeira de rodas infantil.

“A nossa taxa de devolução também permaneceu em níveis altos: no ano passado a CPTM devolveu 22.409 itens, ou 33% do total”, afirma Viviane Vizioni, Chefe do Departamento de Relacionamento com o Passageiro da companhia, responsável pelo recebimento, cadastramento, armazenamento e eventual devolução de tudo o que é perdido pelos passageiros das cinco linhas da companhia.

De acordo com ela, 82% das devoluções aconteceram após busca do dono pela própria CPTM em 2024. Essa tarefa investigativa envolve cruzamento de informações, por meio de sites e bancos de dados diversos, visando à identificação de um possível contato do proprietário. A equipe realiza uma pesquisa minuciosa a partir de indícios nem sempre evidentes. A busca ativa passa por etapas de procura em cadastro de usuário da CPTM e outros sistemas de transporte, além de consultas ao Diário Oficial, contato com organizações, instituições e pessoas que podem servir de intermediários.

Todos os objetos entregues na central ficam armazenados por até 60 dias. É neste período que os empregados atuam para achar o dono e, quando estes não são localizados, os itens são encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, entidade social mantida pelo Governo do Estado. No caso dos documentos, a maioria é devolvida aos órgãos expedidores, e os cartões de banco são destruídos.

A Central de Achados e Perdidos da CPTM está localizada na estação Palmeiras-Barra Funda (Linha 7-Rubi) e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. Atende também pelo 0800 055-0121 ou pelo e-mail [email protected].