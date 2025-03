Centrais sindicais fazem protesto contra juros altos em São Paulo

As centrais sindicais – Força Sindical, UGT, CTB, CSB e Nova Central – organizam um protesto contra os juros altos na próxima terça-feira (18). O ato será realizado em São Paulo, em frente à sede do Banco Central, localizada na Avenida Paulista, nº 1.804, a partir das 10 horas.

A mobilização ocorre no mesmo período da reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), marcada para os dias 18 e 19 de março, quando será decidida a nova taxa de juros do país, atualmente fixada em 13,25% ao ano.

Impactos dos juros altos na economia

Para Miguel Torres, presidente da Força Sindical, a taxa elevada prejudica a economia, desestimulando o consumo, a produção e a geração de empregos.

“Juros altos sangram o País e inviabilizam o desenvolvimento, restringindo o enorme potencial de crescimento do Brasil”, afirmou.

A expectativa dos sindicatos é que a manifestação pressione o Banco Central e o governo federal para acelerar a redução dos juros, permitindo maior crescimento econômico e geração de empregos.

Agenda do Ato