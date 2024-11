Força Sindical critica aumento da Selic e alerta para impactos negativos na economia

Os membros do Copom (Comitê de Política Monetária) decidiram, nesta quarta-feira, 6/11, pelo aumento de 0,5% da Taxa Selic. Infelizmente, o Copom insiste no aperto monetário colocando a taxa básica de juros nas nuvens, chegando a 11,25%.

É uma decisão irracional, nefasta e desastrosa!

Essa opção dos membros do Copom por taxa de juro elevada trará consequências prejudiciais à produção e ao emprego e irá comprometer o consumo e a economia no fim de ano. E mais: haverá drástica redução de investimentos no ano que vem, devido aos juros em patamares estratosféricos.

Aumentar a taxa é uma irracionalidade. O aumento é mais uma forma de asfixiar os trabalhadores. Sem cortes relevantes, há redução dos investimentos e das chances de crescimento.

É importante ressaltar que juros em patamares proibitivos sangram as divisas do País e inviabilizam o desenvolvimento e o investimento, e, consequentemente, a geração de empregos com mais renda.

Acreditamos, ainda, que apenas a implantação de uma política econômica eficaz, intensos investimentos no setor produtivo, a viabilização de um projeto efetivo de desenvolvimento para o País.

Miguel Torres

Presidente da Força Sindica