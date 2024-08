Cemitério onde Silvio Santos foi enterrado reforça segurança

O túmulo de Silvio Santos, localizado no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, não pode ser visitado.

O cemitério onde o fundador do SBT está enterrado não autoriza visitas. Segundo informações do O Globo, o lugar não tem acesso liberado ao público e, por ser um templo sagrado, apenas seguidores da religião judaica podem entrar.

A segurança foi reforçada desde o sepultamento de Silvio. O espaço investiu em um controle mais rigoroso devido ao aumento da procura por visitação nos últimos dias, ainda segundo o jornal.

Além disso, as visitas frequentes vão contra as tradições judaicas. De acordo com o manual de regras do cemitério, “no primeiro ano após o falecimento, não se deve visitar muito o túmulo, mesmo que para orar pela ascensão da alma”. E, em caso de visita, “deve-se entrar no cemitério trajado decorosamente, mesmo nos dias quentes do verão, com o devido respeito e senso de reverência, e com a cabeça coberta”.