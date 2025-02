Celular Seguro: Função Pessoa de Confiança agiliza o bloqueio do aparelho

Ter o celular roubado ou furtado é uma situação estressante e agir rápido pode fazer toda a diferença para evitar maiores prejuízos. Para ajudar a minimizar as consequências da forma mais imediata possível, o aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), oferece uma funcionalidade essencial: o botão Pessoa de Confiança.

Com essa opção, é possível cadastrar amigos e familiares que terão permissão para bloquear o aparelho remotamente em caso de furto ou de roubo. Isso significa que, mesmo sem acesso imediato à internet ou a outro dispositivo, o bloqueio do celular pode ser feito rapidamente por alguém com quem você pode contar. Até a última segunda-feira, 24 de fevereiro, o MJSP havia registrado na plataforma 1.713.757 Pessoas de Confiança; 11.439 Alertas de Bloqueios; e 2.494.174 usuários.

COMO FUNCIONA – No próprio aplicativo Celular Seguro, é possível cadastrar uma ou mais pessoas de confiança, que terão permissão para solicitar o bloqueio do aparelho em caso de furto ou roubo. Se houver um incidente, quem você cadastrou poderá acessar o aplicativo no próprio celular ou o site do programa e emitir um alerta para bloquear o aparelho cadastrado.

O programa oferece duas modalidades: Bloqueio Total ou Modo Recuperação. A primeira desativa a linha telefônica, as contas vinculadas às instituições parceiras e o IMEI (sigla em inglês para o número de identificação do celular), inutilizando o aparelho.

Já com o Modo Recuperação há a possibilidade de bloquear a linha telefônica e as contas vinculadas às instituições parceiras mantendo o IMEI ativo. Essa opção permite o retorno do aparelho à rede de telefonia tão logo seja instalado um novo chip, viabilizando a recuperação pela polícia.

A Pessoa de Confiança precisa estar cadastrada no Celular Seguro?

Sim. Para emitir um alerta em nome de alguém, a Pessoa de Confiança precisa estar cadastrada no aplicativo Celular Seguro e ter login no gov.br. Isso garante a segurança do processo e impede que terceiros façam bloqueios indevidos.

Ao acessar o app, é preciso clicar no botão Emitir Alerta e, em seguida, escolher:

Meus Telefones — caso deseje emitir um alerta para seus próprios dispositivos.

Pessoa de Confiança — se precisar emitir um alerta para alguém que a cadastrou previamente como contato de confiança.

Importante destacar que, mesmo que a Pessoa de Confiança não tenha nenhum celular cadastrado no aplicativo para si mesma, ainda assim pode ajudar outras pessoas que a escolheram como contato seguro.

Por que cadastrar uma Pessoa de Confiança?

Isso garante maior rapidez no bloqueio do aparelho em caso de furto ou roubo. Se o usuário estiver sem acesso à internet ou impossibilitado de agir no momento do incidente, uma pessoa autorizada pode solicitar o bloqueio imediato e, dessa maneira, evitar que criminosos acessem dados pessoais ou utilizem o dispositivo indevidamente.

Como cadastrar uma Pessoa de Confiança?

Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, você não terá ninguém registrado. Para começar, clique na opção Cadastrar Contato e preencha o formulário com o nome, o CPF, o telefone e o e-mail de quem você escolheu. A partir de então, seu amigo ou familiar passa a visualizar o seu aparelho no perfil do aplicativo dele e, caso aconteça algo, ele pode criar uma ocorrência em seu nome. Portanto, escolha com sabedoria e, por segurança, tenha mais de uma opção.