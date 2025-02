Celso Sabino detalha recordes no turismo e previsões para o Carnaval 2025

O entrevistado desta quarta-feira, 26 de fevereiro, no “Bom dia, Ministro”, é o chefe da pasta de Turismo, Celso Sabino. Durante a conversa a partir das 8h, ele vai responder a perguntas de radialistas de várias regiões do país. Entre os temas previstos está o recorde de turistas estrangeiros registrado em janeiro de 2025 e a expectativa de aumento do movimento de pessoas, de receitas e de geração de empregos durante o carnaval.

RECORDE

Em janeiro de 2025, o país recebeu mais de 1,4 milhão de turistas estrangeiros, o maior número já registrado na série histórica iniciada em 1970. Os dados levantados pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal representam um aumento de 55% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve registro de 956.737 visitantes de outros países.

O volume registrado em janeiro também superou o recorde anterior, que pertencia ao primeiro mês de 2017, quando o Brasil recebeu 1.107.628 turistas internacionais. O crescimento representa avanço de 34%, consolidando janeiro de 2025 como o mais movimentado para o turismo internacional.

CARNAVAL

O carnaval de 2025 deve movimentar mais de 53 milhões de pessoas em todo o Brasil e gerar um faturamento de R$ 12 bilhões. O número representa um aumento de cerca de 8% em relação ao ano passado. Estado com forte tradição carnavalesca, a Bahia projeta uma movimentação turística de 3,5 milhões de visitantes e uma receita estimada em R$ 7 bilhões. Em São Paulo, são esperados milhões de foliões no estado, movimentando R$ 6,4 bilhões.

Só na capital serão 767 blocos e 860 desfiles. O carnaval carioca prevê receber 8 milhões de foliões só na cidade do Rio de Janeiro, gerando uma movimentação de aproximadamente R$ 5,5 bilhões. Segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as festas carnavalescas devem ser as mais lucrativas desde 2015. No período, cerca de 32,6 mil vagas de empregos temporários devem ser criadas.

COP30

Além disso, o ministro vai reforçar o empenho do Governo Federal na organização da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30, para garantir o sucesso do evento que será realizado em novembro, em Belém. A capital paraense passa por uma série de investimentos em infraestrutura e na área turística, que vão ficar como legado para os moradores da região após o evento. Uma delas é a liberação de R$ 322 milhões para financiamentos via Fundo Geral do Turismo (Fungetur) no Pará, recurso que poderá ser usado para obras, aquisição de equipamentos e capital de giro.

AO VIVO

O “Bom Dia, Ministro” é coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.

PARTICIPE

Comunicadores e jornalistas de rádio de todo o país interessados em participar do Bom Dia, Ministro podem encaminhar mensagem para o telefone (61) 99222-1282 (WhatsApp) informando o nome da rádio, município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.