Celebrações Gastronômicas Marcam Aniversário de São Paulo

Em comemoração ao 471º aniversário da cidade de São Paulo, uma série de eventos e novas experiências gastronômicas estão sendo promovidas em diversos restaurantes e estabelecimentos. Destaque para a celebração do pistache, ingrediente que ganha um festival dedicado neste final de semana.

RESTAURANTES EM DESTAQUE

Bottega Bernacca

Localizado no Parque Ibirapuera, próximo ao portão 5, o novo restaurante oferece um ambiente aconchegante com vista para as árvores. Com um cardápio inspirado na culinária italiana, a Bottega Bernacca se destaca por suas massas al dente, incluindo o famoso espaguete cacio e pepe, servido com limão e bottarga, ao custo de R$ 99.

Galpão Padaria Natural

Para marcar o aniversário da cidade, a padaria artesanal apresenta um sanduíche especial com mortadela da marca Porco Real, complementado por rúcula, tomate seco e molho pesto em pão ciabatta, disponível por R$ 39,90.

Locale Caffè

A casa promove um brunch exclusivo que inclui ostras frescas harmonizadas com drinques como negroni e Aperol spritz. O menu completo está disponível por R$ 145 e também inclui ovos mexidos, salada de frutas, tostadas e cannoli.

Nomo

No bairro Vila Madalena, o Nomo celebra seu segundo aniversário com um menu nostálgico elaborado pelos chefs Nando Carneiro e Paty Werneck. As opções incluem bolinhas de queijo nordestinas, mole de cajuzinho e outras delícias que prometem encantar os paladares.

The Door Hideout

Este bar com estilo speakeasy ampliou sua oferta de mocktails. Entre as novidades está o coquetel “passagem do amor”, uma combinação sofisticada de damasco, lichia, chá preto, morango e framboesa por R$ 40.

Veridiana

No dia 25 deste mês, a pizzaria Veridiana introduz dois novos pratos que têm a mortadela como protagonista. Um panini recheado com stracciatella e pistache será oferecido a R$ 62, além de uma pizza com creme de ricota e azeite de limão-siciliano que custará R$ 129 (tamanho grande) e R$ 84 (tamanho pequeno).

EVENTOS GASTRONÔMICOS

Evvai

O chef Luiz Filipe Souza recebe Floriano Pellegrino do renomado restaurante Bro’s para um jantar especial com dez etapas por R$ 800. O evento acontece no dia 27 de agosto às 19h e requer reserva prévia.

Festival do Pistache

A celebração deste ingrediente versátil traz uma variedade de pratos doces e salgados durante o fim de semana. Os visitantes poderão degustar desde petiscos como pastel e coxinha até sobremesas como sorvete e brigadeiro. O evento também contará com uma feira de arte e moda, além de música ao vivo.

O festival ocorrerá na Rua Joaquim Távora, 605, Vila Mariana, com entrada a R$ 5.