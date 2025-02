Ceilândia elimina o Coritiba nos pênaltis em nova zebra na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (27), o Coritiba enfrentou o Ceilândia em uma emocionante partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil, realizada no Estádio Maria de Lourdes Abadia. O confronto terminou em um empate de 2 a 2, com os gols do time paranaense sendo anotados por Lucas Roinier e Matheus Bianqui, enquanto Luiz Felipe marcou os dois gols dos mandantes.

Apesar do empate no tempo regulamentar, o Coritiba foi eliminado da competição ao perder nos pênaltis por 4 a 2. Com este resultado, o Ceilândia avança para a próxima fase, onde enfrentará o Maracanã-RJ na segunda rodada da Copa do Brasil. O duelo está programado para a próxima quarta-feira, com horário ainda a ser definido.

Em sua próxima aparição nos gramados, o Coritiba se prepara para um confronto crucial contra o Maringá no domingo, válido pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida está agendada para as 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira. No mesmo dia, mas às 16h, o Ceilândia jogará contra o Samambaia na nona e última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasiliense, também no Estádio Maria de Lourdes Abadia.

A partida começou a tomar forma no segundo tempo, quando Luiz Clemente abriu o placar para o Ceilândia aos cinco minutos, aproveitando uma falha na defesa do Coritiba e marcando um gol que foi considerado uma obra-prima. Apenas quatro minutos depois, Lucas Roinier igualou o marcador para o Coxa ao concluir um cruzamento preciso e balançar as redes adversárias.

O Ceilândia voltou a liderar o jogo aos 24 minutos com mais um gol de Luiz Felipe. Após uma finalização deficiente de Kennedy que desviou em seu caminho, Luiz não perdeu a oportunidade e fez o segundo gol da equipe mandante.

O Coritiba demonstrou garra e conseguiu empatar novamente quando Matheus Bianqui apareceu oportunamente na área adversária e finalizou após uma saída errada do goleiro rival. Essa determinação levou a partida para os pênaltis.

No entanto, nas cobranças de penalidades, Filipe Machado e Lucas Roinier falharam em suas tentativas pelo Coritiba. Por outro lado, Milla, Rafael Sayão, Lagoa e Wallace converteram suas cobranças com sucesso, assegurando assim a classificação do Ceilândia para avançar na competição.