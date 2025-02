Coritiba empata com Operário-PR, em partida emocionante, e avança para as quartas do Paranaense

O Coritiba garantiu sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paranaense após um eletrizante empate em 1 a 1 com o Operário Ferroviário, na noite da última terça-feira (11), no Estádio Couto Pereira. O jogo, válido pela décima rodada do Estadual, teve momentos de grande intensidade e habilidade.

Lucas Ronier abriu o placar para os mandantes aos 43 minutos do primeiro tempo, com um magnífico chute canhoto de longa distância que encontrou o ângulo direito do goleiro Elias. No entanto, a equipe visitante não se deixou abater e conseguiu igualar a partida na segunda etapa. Aos 31 minutos, Rodrigo Rodrigues aproveitou um erro na saída de bola do Coritiba e, com um potente disparo de pé direito também de fora da área, deixou tudo igual no marcador.

Este resultado posiciona o Coritiba em terceiro lugar na tabela, somando 17 pontos ao final de dez partidas. Contudo, é importante ressaltar que a equipe pode perder posições dependendo dos resultados de Londrina e Cianorte, que ainda jogam nesta quarta-feira (12). O time treinado por Mozart encerrará sua participação na fase de grupos contra o Paraná, em um confronto marcado para sábado (15), fora de casa.

A partida foi marcada por momentos dramáticos além dos gols. O goleiro Marisco teve uma atuação destacada ao defender um pênalti cobrado por Boschilia, ex-jogador do Coritiba, quando sua equipe estava em vantagem.

Infelizmente, a partida também foi marcada por incidentes envolvendo a saúde dos atletas. Jacy, jogador do Operário, precisou ser atendido após passar mal e ter dificuldades respiratórias. Embora tenha permanecido consciente durante todo o tempo, foi levado ao hospital para exames preventivos. Pouco depois, Thalisson, defensor do Coritiba, sofreu uma contusão após um choque de cabeça e também foi encaminhado ao hospital para avaliações adicionais. Felizmente, ambos os jogadores estão bem.